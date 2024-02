„Laptop dla ucznia". Jest zawiadomienie do prokuratury ws. programu

– Minister Cyfryzacji złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie w trybie niejawnym w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przy przetargu dotyczącym zakupu sprzętu w ramach programu „Laptop dla ucznia”. Materiały, które stały się podstawą do złożenia zawiadomienia stanowią informację niejawną – poinformowało na platformie X (dawniej Twitter) Ministerstwo Cyfryzacji.

„Laptop dla ucznia" zawieszony

Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował przed tygodniem o zawieszeniu programu „Laptop dla ucznia". – Dzisiaj zawieszamy program „Laptop dla ucznia", żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program „Cyfrowy uczeń", gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony – powiedział Gawkowski.

Minister przekazał wówczas, że „wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych" i zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury.

– Mogło dojść do sytuacji korupcyjnych, a w związku z tym, w trybie niejawnym – bo takie informacje podczas audytu otrzymaliśmy – zostanie złożone doniesienie do prokuratury, które będzie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa przy okazji tego przetargu – powiedział Gawkowski. – Nie będziemy nic ukrywali, tylko wszystko będziemy w tej sprawie ujawniali. Koniec z kłamstwami, opowieścią o tym, że program był dobrze przygotowany, pieniądze zabezpieczone – dodał.

Gawkowski podkreślił, że wbrew zapowiedziom, program „Laptop dla ucznia" nie był finansowany z funduszy unijnych, a przetargi na laptopy były przeprowadzone nieumiejętnie.

