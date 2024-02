Wyjaśniło się. Były lider lewicy w radzie nadzorczej ubezpieczyciela

We wtorek serwis Business Insider Polska poinformował, że były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech Olejniczak znalazł się na liście osób, które otrzymały pozytywną opinię rady ds. spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Tym samym były polityk znalazł się w gronie osób, które mogą trafić do rad nadzorczych lub zarządów kluczowych państwowych przedsiębiorstw.

Wojciech Olejniczak w PZU

Przyszłość Olejniczaka jest już jasna. W czwartek dokonano zmian w składzie rady nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU). Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki powołano dziewięcioro nowych członków. Wśród nich znalazł się m.in. Olejniczak. Jego kandydatura została zgłoszona przez Skarb Państwa.

Poza Olejniczakiem do rady powołano jeszcze ośmioro innych kandydatów Skarbu Państwa. Są to: Michał Jonczynski, Adam Uszpolewicz, Anita Elżanowska, Michał Bernaczyk, Filip Gorczyca, Andrzej Kaleta, Małgorzata Kurzynoga oraz Anna Machnikowska. W radzie nadzorczej PZU pozostał też Marcin Kubicza.

Kariera polityczna Olejniczaka

Olejniczak wypłynął na szerokie polityczne wody w 2003 roku, gdy w wieku zaledwie 29 lat został ministrem rolnictwa w rządzie Leszka Millera. Gdy w 2005 roku poobijany aferami i wewnętrznymi konfliktami Sojusz Lewicy Demokratycznej szykował się do kolejnych wyborów, stanął przed widmem klęski. Kilka miesięcy przed głosowaniem działacze ugrupowania zdecydowali o odmłodzeniu kierownictwa. Na czele partii Józefa Oleksego zastąpił właśnie Olejniczak, a jego równolatek Grzegorz Napieralski został sekretarzem generalnym formacji. Choć ostatecznie Sojusz osiągnął dopiero czwarty wynik i poparcie na poziomie 11 proc. (cztery lata wcześniej było to 41 proc.), to przed zmianą władz ugrupowaniu groziło nieprzekroczenie progu wyborczego.

Wydawać by się mogło, że tandem Olejniczak-Napieralski wyciągnie SLD na prostą. Z czasem jednak w tym duecie zaczęło zgrzytać, co zakończyło się rywalizacją o przywództwo partii. W 2008 roku wyszedł z niej zwycięsko Napieralski, a kariera polityczna Olejniczaka zaczęła się stopniowo załamywać. Komentatorzy wskazywali, że przegrana z Napieralskim była efektem nieudanego projektu pod nazwą Lewica i Demokraci (koalicja SLD m.in. z dawną Unią Wolności), który w przedterminowych wyborach parlamentarnych 2007 uzyskał wynik poniżej oczekiwań.

W 2009 roku Olejniczak z powodzeniem startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Gdy pięć lat później nie uzyskał reelekcji, wycofał się z polityki. Podjął pracę w Narodowym Banku Polskim (był doradcą ówczesnego prezesa Marka Belki). W latach 2016-2019 był zatrudniony w Alior Banku na stanowisku dyrektorskim.

