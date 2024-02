Kto nowym szefem BGK? W grze były minister rządu Tuska

Premier Donald Tusk odwołał 11 stycznia br. Beatę Daszyńską-Muzyczkę z funkcji prezesa zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Daszyńska-Muzyczka, która była prezesem BGK od 2016 r., należała do grona najbardziej zaufanych osób byłego premiera Mateusza Morawieckiego (znali się jeszcze z czasów, kiedy poprzedni szef rządu był zatrudniony w banku BZ WBK).

Były minister na czele BGK?

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, trwają rozmowy dotyczące nowego szefostwa w BGK. Premier musi się w tej sprawie porozumieć z koalicyjnym Polskim Stronnictwem Ludowym, a konkretnie z ministrem rozwoju i technologii Krzysztofem Hetmanem.

– W zakresie BGK nic się nie zmieniło i to my wskazujemy prezesa i dwóch członków zarządu. Formalnie powołuje premier, ale na wniosek ministra ds. rozwoju. Rozmowy trwają i zbliżają się do końca. Na pewno to nie Elżbieta Bieńkowska – mówi w rozmowie z dziennikiem osoba z otoczenia ministra Hetmana.

Rozmówca gazety podkreśla, że szef resortu rozwoju i technologii ma swoją kandydatkę na prezes BGK. Faworytem premiera jest natomiast Mateusz Szczurek. Na razie jednak rozstrzygnięcia w tej sprawie nie ma.

Przypomnijmy, że Szczurek pełnił stanowisko ministra finansów w latach 2013-2015, czyli w końcówce drugiego rządu Donalda Tuska i w gabinecie Ewy Kopacz, która zastąpiła lidera PO na fotelu premiera, gdy ten został szefem Rady Europejskiej. Szczurek od siedmiu lat jest członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Jak przypomina Money.pl, to niezależne ciało doradcze stworzone przy Unii Europejskiej, mające na celu dbanie o stabilność fiskalną. Szczurek zasiada tam w pięcioosobowym składzie (wraz z Belgiem, Włochem i Holendrem, a Radzie przewodniczy Duńczyk).

Czym jest Bank Gospodarstwa Krajowego?

BGK nie jest bankiem komercyjnym, ale bankiem rozwoju. Jego zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. – Odpowiadamy na główne wyzwania rozwojowe w najważniejszych obszarach gospodarki, współpracujemy z rynkiem i stabilizujemy go, a także dostosowujemy działania do pojawiających się potrzeb, trendów i wyzwań rynkowych poprzez filary strategii i programy BGK. Inicjujemy i rozwijamy współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom cykliczności gospodarki – czytamy na stronie internetowej tej instytucji.

