Miliony Polaków otrzymają podwyżki. Zacznie się w marcu

– Wszystko idzie zgodnie z planem, ustawa budżetowa została podpisana, więc realizujemy program wyborczy. Podwyżki dla nauczycieli i służb mundurowych nie są zagrożone – powiedział w rozmowie z „Faktem" minister finansów Andrzej Domański.

Podwyżki dla nauczycieli

Być może jeszcze dziś minister edukacji podpisze rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. To pozwoli uruchomić wypłaty dla pedagogów, możliwe, że już w marcu z wyrównaniem od stycznia. Zgodnie z obietnicą, nauczyciele mają otrzymać podwyżki w wysokości 30 i 33 proc., w zależności od posiadanego stopnia. Nauczyciel początkujący ma zarabiać co najmniej 4 tys. 908 zł brutto (wzrost o 1 tys. 218 zł), nauczyciel mianowany ma zarabiać co najmniej 5 tys. 057 zł (wzrost o 1 tys. 167 zł), z kolei nauczyciel dyplomowany ma zarabiać co najmniej 5 tys. 915 zł (wzrost o 1 tys. 365 zł).

Na wzrost wynagrodzeń o 20 proc. mogą liczyć pracownicy urzędów i instytucji państwowych. Wyższe przelewy mogą nadejść już pod koniec przyszłego miesiąca. „Fakt" zwraca uwagę, że w tym roku kwota bazowa m.in. w służbie cywilnej, od której wielokrotności jest naliczana pensja, ma wynieść 2 tys. 628 zł 54 gr., podczas gdy w zeszłym roku było to 2 tys. 190 zł i 45 gr. Podwyżki ominą premiera, ministrów i szefów państwowych instytucji.

800 plus dla dzielnicowego

W marcu podwyżki otrzymają również żołnierze i policjanci. Uposażenie zasadnicze generała po podwyżce wyniesie 20 tys. 900 zł, zaś szeregowego – 6 tys. zł brutto. Wraz z początkiem marca wzrośnie kwota bazowa, od której zależą uposażenia policjantów. Obecna wynosi 1 tys. 740 zł i 64 zł, po podwyżce wzrośnie do 2 tys. 88 zł 77 gr. Z wyliczeń związkowców wynika, że mundurowy z trzyletnim stażem w służbie może liczyć na ok. 722 zł podwyżki. Dzielnicowy z dziesięcioletnim stażem służby – 795 zł brutto. Dla funkcjonariuszy z dłuższym stażem podwyżki mogą sięgnąć 1 tys. zł.

W połowie roku wzrosną wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Są one powiązane z przeciętną pensją w 2023 roku. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją zarobi nie mniej niż 10 tys. 37 zł brutto. Z kolei osoby bez specjalizacji zarobią nie mniej niż 8 tys. 515 zł brutto. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka z tytułem magistra zarobi nie mniej niż 9 tys. 230 zł brutto. Pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją zarobi nie mniej niż 7 tys. 298 zł brutto.

