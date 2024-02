Ponad połowa Polaków regularnie oszczędza. Powodem m.in. „czarna godzina"

Jak wskazuje najnowsze badanie Santander Consumer Bank „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak”, 55 proc. z nas regularnie odkłada pieniądze. Najwięcej respondentów z tej grupy zyskało w ten sposób oszczędności w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia (29 proc.). Są to głównie mężczyźni oraz osoby od 70 roku życia w górę.

Rośnie grupa oszczędzających

Twórcy badania zwracają uwagę, że na przestrzeni ostatniego roku znacząco wzrósł odsetek oszczędzających. Przed rokiem wyniósł on bowiem jedynie 38 proc., co oznacza, że w tym nastąpił wzrost o 17 pkt proc. Wzrósł również – z 11 proc. do 29 proc. – odsetek osób, które posiadają odłożone pieniądze w wysokości jednej pensji.

Z badania wynika, że poduszką finansową w wysokości powyżej pięciu miesięcznych wynagrodzeń może pochwalić się 27 proc. ankietowanych. Prym wiodą tu 40-49 latkowie oraz osoby z dochodem od 7000 zł netto w górę. Ponadto 17 proc. z grupy odkładających zyskało w ten sposób kwoty w przedziale od dwóch do trzech miesięcznych wynagrodzeń, a 10 proc. w wysokości od czterech do pięciu pensji.

Wśród tych, którzy regularnie oszczędzają, aż 91 proc. przyznało, że odkłada pieniądze z bieżących dochodów. Rzadziej wskazywano na odsetki z lokat lub inwestycji (14 proc.), czy gotówkę z wynajmu np. mieszkania lub garażu oraz ze sprzedaży niepotrzebnych rzeczy (w obu przypadkach po 9 proc. wskazań).

Na co odkładamy?

40 proc. respondentów przyznało, że oszczędza na konkretny cel. Najczęstszym powodem oszczędzania pieniędzy jest „czarna godzina” (41 proc.). Niewiele mniej, bo 38 proc. badanych przyznało, że gromadzi pieniądze na kupno lub remont mieszkania (38 proc. osób z tej grupy). Co trzeci ankietowany zbiera na wakacyjny wyjazd.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 10-20 stycznia 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

Czytaj też:

Wynagrodzenia w górę. GUS podał daneCzytaj też:

Jak oszczędzić na rachunkach za prąd? Mnóstwo trików do zastosowania od zaraz