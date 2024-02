Będzie przymusowy wykup akcji Kernela? Przyszli polscy emeryci stracili miliony

Kernel to ukraiński producent oleju słonecznikowego, jeden z największych holdingów rolnych w Ukrainie. Jego akcje na GPW notowane są od 2007 roku. Na inwestycji w Kernela dziesiątki milionów złotych stracili przyszli polscy emeryci, trzymający swoje środki w OFE (m.in. PZU Złota Jesień, Uniqa, Nationale-Nederlanden). Jak zauważa Business Insider Polska, polskich inwestorów przyciągało do Kernela to, że spółka regularnie (od 2015 do 2022 roku) dzieliła się zyskami, płacąc dywidendę o wartości ok. 2-3 proc. ceny akcji.

Obecne notowania akcji Kernela są poniżej 10 zł, a we wrześniu i październiku zeszłego roku były nawet poniżej 7 zł. Jak do tego doszło? Kontrolujący spółkę ukraiński oligarcha Andrij Werewski (największy właściciel ziemski w Ukrainie, posiada prawie 400 tys. hektarów gruntów rolnych) wiosną zeszłego roku uznał, że warto zdjąć Kernela z giełdy, przeprowadzając tzw. delisting (wycofanie akcji z obrotu giełdowego). Oligarcha przeprowadził po bardzo niskiej cenie emisję 216 mln akcji. Te akcje po emisji – jak przypomina portal – dawały 72 proc. udziału. Ich cena emisyjna wyniosła zaledwie 1,15 zł przy ówczesnym kursie giełdowym 11 zł. Akcje na aukcji holenderskiej (odliczanie jest od góry w dół) kupił główny akcjonariusz. Aukcja przeznaczona była "dla aktualnych udziałowców, którzy wykazują wyraźną chęć do długoterminowego wspierania spółki". W ten sposób wszystkie pozostałe akcje straciły na wartości, a oligarcha za 60 mln dol. doprowadził do sytuacji, w której kontroluje prawie 93 proc. akcji.

Będzie przymusowy zakup akcji Kernela?

– Rozumiemy, że wielu z naszych inwestorów poniosło straty na skutek silnego spadku cen akcji, do którego doszło po pełnoskalowej agresji [Rosji]. Kernel podkreśla, że wszystkie działania związane z emisją akcji są zgodne z prawem UE. Kancelarie prawne z Luksemburga i Polski nadzorowały proces przygotowania i przeprowadzenia aukcji [emisji akcji po 1,15 zł]. Przy podejmowaniu decyzji o emisji akcji, Rada Dyrektorów kierowała się wyłącznie interesami spółki. Jesteśmy przekonani, że pozostajemy w zgodzie z europejskim prawem – twierdzi zarząd Kernela.

Business Insider Polska podaje, że na 21 marca planowane jest walne zgromadzenie akcjonariuszy Kernel Holding. Prawdopodobnie dojdzie do przymusowego wykupu akcji, bo cypryjski wehikuł inwestycyjny Namsen Ltd. (spółka kontrolowana przez Werewskiego) będzie mieć wystarczającą ilość akcji, by to przeforsować.

