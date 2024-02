Seniorzy niebawem otrzymają ponad 6 tys. zł. Podano nam liczbę świadczeniobiorców

Na początku ubiegłego tygodnia na rządowych stronach opublikowano założenia projektu ustawy o świadczeniu honorowym. Takie świadczenie przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od 1972 roku na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów. By je otrzymać należy spełnić jeden warunek – ukończyć 100 lat.

Świadczenie honorowe. Wzrost o ponad 700 zł

Twórcy projektu podkreślają, że choć świadczenie przyznawane jest o ponad 50 lat, to „w obecnych realiach konstytucyjnych zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego powinny być jednak uregulowane w ustawie, nie zaś – w akcie prawa wewnętrznego, podjętym kilkadziesiąt lat temu w innych realiach ustrojowych". Celem projektowanej regulacji jest unormowanie prawne wieloletniej tradycji oraz – jak podkreślono – zapewnienie pewności i przewidywalności sytuacji prawnej najstarszej części społeczeństwa.

Same zasady przyznawania świadczenia się nie zmienią. Pieniądze pieniądze otrzyma każdy, kto ukończy 100 lat, nawet jeśli nie wcześniej nie pracował i nie ma w związku z tym uprawnień emerytalnych. Takie osoby będą jednak musiały złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia. Pozostali – tak jak do tej pory – będą otrzymywać środki z urzędu.

O jakich pieniądzach mowa? Obecnie świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto. Za chwilę się to jednak zmieni, bowiem na początku marca nastąpi waloryzacja rent i emerytur, jak również wszelkich dodatków i świadczeń pieniężnych. Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6246,13 zł brutto. To oznacza wzrost o nieco ponad 700 zł. Należy podkreślić, że przyznane już świadczenie nie podlega waloryzacji, co w praktyce oznacza, że osoby otrzymujące już 5540,25 zł brutto, będą dostawać je do końca życia. Jeśli ktoś jednak w marcu ukończy 100 lat, będzie otrzymywać 6246,13 zł.

Prawie 2400 uprawnionych

Zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ile osób uprawnionych jest obecnie do pobierania świadczenia honorowego. – Informujemy, że obecnie 2336 osób jest uprawnionych do świadczenia honorowego z tytułu ukończenia wieku 100 lat – informuje „Wprost" Wydział Prasowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeszcze w 2020 roku uprawnionych do świadczenia honorowego było 2,2 tys. osób. Z prognoz ZUS wynika, że za 20 lat liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tys., zaś w 2060 roku będzie ich ponad 65 tys.

