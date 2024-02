Oto najbogatsze miasta w Polsce. Warszawa dopiero na 3. miejscu

Zamożność poszczególnych regionów i miast Polski można prezentować na wiele sposobów. Najprościej pokazać po prostu średnie zarobki w największych miastach wojewódzkich. Dane za grudzień 2023 roku opublikował niedawno Główny Urząd Statystyczny. Pierwsze miejsce może zaskakiwać, bo miastem, w którym zarabia się średnio najwięcej nie jest wcale Warszawa, a Gdańsk.

W skali ogólnopolskiej przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło na koniec roku dokładnie 8032,96 zł brutto. To wzrost o niecałe 5 proc. w porównaniu do listopada 2023 r.

W Polsce mamy cztery miasta, w których średnie zarobki przekraczają kwotę 9 tys. zł brutto.

Na pierwszym miejscu wspomniany już Gdańsk, którego mieszkańcy zarabiają przeciętnie 9,9 tys. zł. Drugą lokatę okupuje Kraków ze średnimi zarobkami na poziomie 9,7 tys. zł. Podium zamyka Warszawa z pensjami 9,5 tys. zł brutto, a na czwartym miejscu wylądowały Katowice, gdzie zarabia się średnio 9,1 tys. zł.

Miasta, w których zarabia się najlepiej

Miejsce Miasto Średnie wynagrodzenie brutto (zł) 1 Gdańsk 9904 2 Kraków 9742 3 Warszawa 9519 4 Katowice 9177 5 Wrocław 8660 6 Poznań 8363 7 Szczecin 8192 8 Rzeszów 7865 9 Toruń 7755 10 Łódź 7611 11 Olsztyn 7597 12 Opole 7467 13 Lublin 7428 14 Zielona Góra 7356 15 Bydgoszcz 7345 16 Białystok 6524 17 Gorzów Wielkopolski 6371 18 Kielce 6316

Ale bogactwo poszczególnych miast można mierzyć jeszcze na różne sposoby. Zupełnie innym kryterium może być na przykład liczba milionerów, która w danym mieście mieszka. Chodzi o te osoby, które w zeszłym roku osiągnęły dochód na poziomie przynajmniej 1 mln zł. Takimi danymi dysponują wojewódzkie izby skarbowe, które co roku przyjmują przecież deklaracje PIT.

Tutaj kolejność jest już zupełnie inna niż w przypadku danych o wysokości zarobków. Warszawa nie zajmuje już trzeciego, a pierwsze miejsce. Drugi jest Kraków, a trzeci Poznań. W zasadzie tylko w tych trzech miastach milionerów można liczyć w tysiącach. We wszystkich pozostałych już tylko w setkach. Są miasta wojewódzkie, które w ogólnie nie załapały się do naszego zestawienia, jak Opole, Olsztyn, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra czy Rzeszów. Tam spośród największych polskich miast żyje najmniej milionerów. Oto finałowa piętnastka.

Miasta z największą liczbą milionerów

Miejsce Miasto Liczba milionerów 1 Warszawa 4870 2 Kraków 3005 3 Poznań 1329 4 Gdańsk 932 5 Wrocław 800 6 Kielce 771 7 Bielsko-Biała 697 8 Częstochowa 681 9 Łódź 627 10 Katowice 624 11 Piaseczno 575 12 Nowy Sącz 560 13 Białystok 510 14 Gliwice 476 15 Szczecin 458

Jeszcze innym sposobem na pokazanie, jak bogate jest dane miasto jest posłużenie się wskaźnikiem zamożności per capita. W dużym uproszczeniu chodzi o dochody, jakie uzyskuje dane miasto z tytułu podatków i innych danin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Takie zestawienia od lat publikuje dwutygodnik „Wspólnota”.

Patrząc na miasta wojewódzkie, pierwsze miejsce jest stabilne od lat. Rankingiem rządzi oczywiście Warszawa. Ale w najnowszym zestawieniu potężny skok zaliczyło Opole, które pojawiło się tuż za stolicą Polski. Jak wytłumaczyć ten fenomen? Miasto od lat ściąga do siebie licznych inwestorów. To tam swoją siedzibę ma niemiecki producent jogurtów Zott czy należący do międzynarodowego koncernu spożywczego Danone producent żywności dla dzieci Nutricia. Amerykański Polaris produkuje tam swoje quady, skutery czy motocykle, a Francuzi z Capgemini świadczą usługi konsultingowe. W Opolu swoje siedziby mają również dwie gigantyczne firmy z branży turystycznej. To biuro podróży Itaka i Sindbad – jedna z największych firm na rynku przewozów autokarowych.

Najzamożniejsze polskie miasta

Miejsce Miasto Zamożność per capita (w zł) 1 Warszawa 9244,26 2 Opole 7639,63 3 Wrocław 7324,27 4 Poznań 7295,18 5 Katowice 7234,87 6 Gdańsk 7199,42 7 Kraków 6968,59 8 Rzeszów 6607,52 9 Olsztyn 6510,73 10 Kielce 6309,45 11 Szczecin 6287,48 12 Łódź 6251,91 13 Białystok 6210,07 14 Zielona Góra 6197,59 15 Lublin 6085,37 16 Bydgoszcz 5803,36 17 Gorzów Wielkopolski 5714,55 18 Toruń 5701,6

