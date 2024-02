Co dalej z mediami publicznymi? „Należy rozważyć prywatyzację"

FOR podkreśla, że media publiczne w Polsce od czasu transformacji ustrojowej w 1989 roku prezentowały z różnym natężeniem punkt widzenia obozu rządzącego, dopuszczając jednocześnie do głosu opozycyjne narracje. Jednak od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku „stały się one w pełni tubą propagandową rządzących, nawiązując tym samym do swoich najgorszych tradycji z czasów PRL".

– Osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziło do powstania w mediach publicznych niekonstytucyjnego stanu rzeczy, w ramach którego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji została pozbawiona decydującego wpływu na obsadę składów osobowych TVP czy Polskiego Radia – pisze FOR.

FOR rekomenduje prywatyzację mediów publicznych

Według organizacji ugrupowania współtworzące obecną koalicję rządową nie prezentują konkretnych propozycji. Są one niezdolne do skutecznego odpolitycznienia mediów publicznych czy rozwiązania problemu ich trudnej kondycji finansowej.

Zdaniem FOR „należy rozważyć prywatyzację, a także inne propozycje zmian legislacyjnych, które mogłyby doprowadzić do zmniejszenia wpływu polityków na media". – Skuteczna odpowiedź na obecną sytuację wymaga prywatyzacji TVP i Polskiego Radia, połączonej ze zmianą podejścia do misji publicznej w mediach – pisze organizacja.

– Rozważania dotyczące sprzedaży spółek mediów publicznych nie są bynajmniej wyjątkowe w perspektywie globalnej. Wystarczy wspomnieć o toczącej się dyskusji na ten temat w Wielkiej Brytanii i innych krajach albo o przeprowadzonej w latach osiemdziesiątych prywatyzacji francuskiego nadawcy TF1, dokonanej przez administrację wywodzącego się z Partii Socjalistycznej François Mitteranda – dodaje.

FOR przypomina, że w 2008 roku, czyli w okresie swoich pierwszych rządów, Platforma Obywatelska rozważać podział TVP na część komercyjną i część przeznaczoną do wypełniania misji publicznej. – Wiele z podnoszonych wówczas argumentów do dziś zachowało swoją aktualność. Ostatnie osiem lat dostarczyło tylko dodatkowych powodów do przeprowadzenia prywatyzacji mediów publicznych w naszym kraju – podkreśla FOR.

Organizacja zwraca uwagę, że tego typu zmiana nie będzie możliwa bez dokonania zmian ustawowych (np. w ustawie o radiofonii i telewizji), w związku z czym jest to raczej pomysł, który mógłby zostać zrealizowany dopiero po zmianie prezydenta.

FOR rekomenduje również zreformowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez przekształcenie jej np. w organ kontroli koncentracji na rynku medialnym. Będzie to jednak wymagało zmiany Konstytucji w kierunku zwiększenia niezależności tego organu.

