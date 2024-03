Fatalne wieści dla palaczy. Papierosy po 15 zł to przeszłość

Złe wieści dla palaczy. Jak zauważa „Fakt", od 1 marca, czyli od dziś papierosy mogą być sprzedawane wyłącznie z opłaconą w tym roku akcyzą, która poszła w górę. Do tej pory (konkretnie do wczoraj) istniała możliwość zakupu wyrobów tytoniowych z zeszłoroczną akcyzą. Teraz nie będzie to już możliwe.

Gazeta przypomina, że w 2021 roku ówczesny parlament uchwalił ustawę, która stopniowo podnosi stawki akcyzy m.in. na papierosy i alkohol. Podwyżki potrwają aż do 2027 roku. Nie ukrywano wówczas, że zmiany mają na celu ograniczenie spożycia wspomnianych produktów przez przede wszystkim młodych konsumentów.

– Podwyższenie stawek akcyzy na tytoń do palenia, papierosy oraz cygara i cygaretki, począwszy od 2023 r., ma przede wszystkim ograniczyć spożycie ww. wyrobów przez konsumentów, w tym szczególnie przez osoby nieletnie. Podwyższenie akcyzy w tym okresie na susz tytoniowy jest konsekwencją podwyżki na tytoń do palenia – napisano w uzasadnieniu do wprowadzonych przed trzema laty przepisów.

O ile papierosy zdrożeją?

Dotychczas paczka papierosów kosztowała 15-17 zł. Jak będzie po zmianach? Palacze muszą przygotować się, że ceny wzrosną co najmniej o złotówkę. Na tym jednak nie koniec. Jak wspomniano, podwyżki przewidziano do 2027 roku. Z przytoczonych przez "Fakt" szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że podwyżka stawek akcyzy podniesienie ceny paczki papierosów następująco:

w 2025 r. – 1,06 zł,



w 2026 r. – 1,15 zł,



w 2027 r. – 1,24 zł.



Z rządowych szacunków wynika, że wzrost stawek akcyzy na papierosy i alkohol w latach 2025-2027 przyniesie budżetowi dodatkowe 37 mld zł.

