Lokaty na miesiąc. Jest zdecydowany lider, ale wpłacać można niewiele

Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem lokat na miesiąc. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu.

Lokaty na miesiąc. Bank Nowy wciąż liderem

Liderem zestawienia pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT od Banku Nowego. Oprocentowanie na tej lokacie wynosi 7 proc. w skali roku. Przypomnijmy, że jeszcze dwa miesiące temu było to 8 proc. Obniżka nie przełożyła się jednak na spadek w rankingu lokat na miesiąc. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy wcześniej założą rachunek depozytowy. Minusem oferty jest stosunkowo niska kwota maksymalna, jaką można wpłacić. Jest to 10 000 zł.

Wiceliderem rankingu jest Lokata Urodzinowa od Banku Millennium z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. rocznie. Oprócz warunku posiadania konta osobistego bank stosuje dość oryginalny wymóg – propozycja jest skierowana wyłącznie do osób, które w ciągu ostatnich 30 dni miały urodziny. Na tę lokatę można wpłacać maksymalnie 25 000 zł.

Pierwsza trójka jeśli chodzi o lokaty na miesiąc nie zmienia się. Podium ponownie zamyka Lokata Plus od Toyota Banku. Stawka na tym depozycie wynosi 5,10 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać posiadacze konta w instytucji finansowej. Wpłacać można maksymalnie 40 000 zł, ale można otworzyć do 10 lokat.

W pierwszej piątce zestawienia znalazły się jeszcze Lokata Plus proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, gdzie oprocentowanie wynosi 5 proc., a także Lokata Facto od BFF Banking Group. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 4,75 proc.

