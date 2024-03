Ubywa wniosków dot. założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Lepiej ze wznowieniem

Jak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w zeszłym roku do rejestru CEIDG wpłynęło 302 tys. wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. To o 2,7proc. mniej niż w 2022 roku, kiedy złożono ich 310,3 tys.

– Przedsiębiorcy w Polsce zbyt często nie wytrzymują presji związanej z trudami prowadzenia biznesu. I nie mówimy tu zazwyczaj o rynkowej konkurencji, a o obciążeniach o charakterze – powiedzmy – publicznym. Pogłębia się luka pomiędzy zakładanymi firmami, a tymi, które z rynku znikają. Trudno się dziwić, skoro inflacja jest na wysokim poziomie, a składki dla przedsiębiorców regularnie rosną. Dodatkowo problemem jest jakość stanowionego prawa – komentuje Jacek Podgórski, dyrektor Forum Pracy w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Najwięcej wniosków w styczniu

Njwięcej wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej było w styczniu (28,5 tys.), a także w marcu i we wrześniu (odpowiednio 28 tys. i 27 tys.). Najmniej zaś odnotowano ich w grudniu (20,2 tys.) oraz w lipcu i w listopadzie (odpowiednio 23,3 tys. i 23 tys.).

– Uśredniając – im bliżej końca 2023 roku, tym przytomniej na planowane zmiany zaczęli patrzeć przedsiębiorcy. Dotyczy to nie tylko JDG. Koniec roku oznacza znacznie bliższą perspektywę zmian mających wejść w życie w roku następnym. W tym kontekście warto wspomnieć o podwyższeniu płacy minimalnej. Z kolei stosunkowo niższa liczba zakładanych jednoosobowych działalności gospodarczych w lipcu może wynikać z pełni sezonu wakacyjnego – wyjaśnia Podgórski.

Najwięcej wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej było w województwie mazowieckim (30,3 tys.). Mazowsze wyraźnie wyprzedziło kolejne w zestawieniu województwo małopolskie (19,1 tys.). Podium zamyka Wielkopolska (16,7 tys.). Najmniej wniosków złożono w województwie opolskim (3,4 tys.). Najwięcej zgłoszeń było jednak z pustym polem, a więc bez wskazania województwa, w którym firma wykonuje działalność (129,1 tys.).

Wzrost wniosków o wznowienie

Resort rozwoju i technologii podaje również, że w 2023 roku do rejestru CEIDG wpłynęło 177,5 tys. wniosków o wznowienie jednoosobowej działalności gospodarczej. To to 16,1 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy takich przypadków było 152,9 tys.

– Wzrost liczby wznowień działalności gospodarczej związany jest – moim zdaniem – z dwoma czynnikami. Po pierwsze, 2023 był rokiem stabilizacji psychologicznej przedsiębiorców po pandemii. Wiązała się ona z przystosowaniem do niepewności. Po drugie, w ub.r. nastąpiła pewna stabilizacja regulacji prawnych i podatkowych dotyczących prowadzenia działalności – komentuje dr hab. Przemysław Zbierowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Według ekspertów trudno przesądzić, jak w nadchodzących miesiącach będzie kształtowała się liczba wniosków dotyczących otwierania i wznawiania jednoosobowej działalności gospodarczej.

– Wpływ na to będzie miała sytuacja ekonomiczna, która zależy m.in. od działań rządu. Bezspornym jest fakt, iż uruchomienie środków z KPO pozwoli na ponowne rozkręcenie gospodarki – mówi mec. Adrian Parol, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

