Zerowa stawka VAT na żywność tylko do Wielkanocy? Premier nie pozostawia złudzeń

Wszystko wskazuje na to, że obowiązująca do końca marca zerowa stawka VAT na żywność nie zostanie przedłużona. Premier Donald Tusk przekazał we wtorek, że będzie rekomendował powrót do 5 proc. stawki.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej premier Donald Tusk pytany był o decyzje rządu w sprawie przedłużenia zerowej stawki VAT na żywność. Przypomnijmy, że taka stawka obowiązuje do końca marca. Zerowa stawka VAT na żywność tylko do świąt? Szef rządu odpowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną do końca tygodnia. Dał jednak do zrozumienia, iż przywrócona zostanie 5 proc. stawka VAT na żywność. – Ja bym nie wykluczał, ale potrzebujemy jeszcze do końca tygodnia jeszcze chwili namysłu, że zostawimy kwestię VAT-u na żywność na tym poziomie, który był przed tym wybuchem inflacji i będziemy obserwowali, co się dalej z tym dzieje – powiedział premier. – Moja rekomendacja jest taka, ale minister finansów jeszcze będzie dokładnie liczył, że moglibyśmy wrócić do 5 proc. stawki na żywność i w każdej chwili wrócić do zerowej, jeśli będą powody – dodał. Z wyliczeń „Faktu" wynika, że jeśli zerowa stawka VAT na żywność nie zostanie przedłużona, to od 1 kwietnia schab może zdrożeć o złotówkę, a kostka masła o 30 groszy. Gazeta zwraca uwagę, że choć różnice wydają się niezbyt znaczące, to trzeba wziąć pod uwagę, że zdrożeją najważniejsze produkty – pieczywo, jaja i nabiał, warzywa, ryby, mięso na obiad i wędliny. Wzrost cen artykułów spożywczych po Wielkanocy najbardziej uderzy po kieszeni emerytów i rodziny wielodzietne, które robią większe zakupy. Zerowa stawka VAT na podstawowe artykuły spożywcze obowiązuje od lutego 2022 roku. Obniżenie stawki VAT miało Polakom w okresie rosnącej inflacji (w lutym zeszłego roku wynosiła ona rekordowe 18,4 proc.).Przepisy zakładające zerową stawkę VAT były kilkukrotnie wydłużane. Po raz ostatni rozporządzenie w tej sprawie podpisał w grudniu zeszłego roku ówczesny minister finansów Andrzej Kosztowniak. Czytaj też:

Oferta na Wielkanoc 2024. Ozdobne gadżety kupisz nawet za 3 złCzytaj też:

Wakacje kredytowe. Donald Tusk ogłosił decyzję rządu