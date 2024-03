Wypadki przy pracy. Najgorzej w dwóch branżach

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zbadała groźne wypadki, do których doszło w wielu zakładach pracy. Instytucja przekazała, że liczba wypadków przy pracy w 2023 roku zgłoszonych do PIP i zbadanych przez inspektorów pracy wyniosła 1625.

Wypadki przy pracy. Z roku na rok coraz lepiej

W wypadkach zgłoszonych do PIP i zbadanych przez inspektorów pracy było 1815 poszkodowanych, w czym 540 osób miało ciężkie obrażenia ciała, a 175 osób poniosło śmierć.

W 2022 roku liczba wypadków przy pracy zgłoszonych do PIP i zbadanych przez inspektorów wynosiła 1920, co oznacza, że w zeszłym roku takich wypadków było o niemal 300 mniej. W 2023 roku zmniejszyła się również liczba poszkodowanych (rok wcześniej było ich 2179), a także osób z ciężkimi obrażeniami ciała (w 2022 roku było ich 686). Z kolei liczba ofiar śmiertelnych w 2022 roku wyniosła 247, co oznacza, że w zeszłym roku było ich o 72 mniej.

W 2021 roku wypadków było 2104, a ucierpiały w nich 2294 osoby. To oznacza, że liczba wypadków przy pracy, a także liczba poszkodowanych z roku na rok spada.

Najgorzej w dwóch branżach

Najwięcej poszkodowanych w roku ubiegłym – podobnie jak w 2022 roku – pracowało w przetwórstwie przemysłowym. W tym sektorze zatrudnionych było 35,6 proc. wszystkich ofiar.

Na drugim miejscu znalazł się sektor budowlany, gdzie pracowało 23,7 proc. poszkodowanych. Niechlubne podium zamyka branża handlu oraz napraw. Tu jednak odsetek poszkodowanych jest wyraźnie niższy niż w przetwórstwie przemysłowych i sektorze budowlanym (8,7 proc.).

Najwięcej zgonów przy wykonywaniu pracy stwierdzono w sektorze budownictwa, gdzie odnotowano 57 ofiar śmiertelnych. Również w 2022 roku liczba ofiar w tym sektorze także była największa i wynosiła 86. Kolejny pod względem liczby ofiar śmiertelnych był sektor przetwórstwa przemysłowego, gdzie w zeszłym roku zginęło 31 osób wobec 34 osób rok wcześniej.

PIP przypomina, że pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.

