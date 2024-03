Mamy kluczowe dane dotyczące 800 plus. Rodzice się spieszą

Wraz z początkiem lutego br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 800 plus" na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się na początku czerwca. Będzie to pierwszy okres świadczeniowy po waloryzacji świadczenia z kwoty 500 do 800 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do 30 kwietnia zapewnia ciągłość w wypłacie 800 plus. W przypadku wniosków złożonych w okresie 1 maja – 31 maja, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca. Gdy rodzic lub opiekun ubiegający się o 800 plus złoży wniosek w okresie 1 czerwca – 30 czerwca, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku

– Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie, tj. po 30 czerwca, to prawo do świadczenia wychowawczego zostanie jej ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone za cały okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku – podkreśla resort rodziny.

800 plus. Ile złożono wniosków po miesiącu?

Nie warto zatem zwlekać ze złożeniem wniosku ws. 800 plus. I jak się okazuje wielu rodziców i opiekunów nie zwleka. W ciągu pierwszych pięciu dni do ZUS napłynęło ponad 800 tys. dokumentów. Redakcja „Wprost" zapytała Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o to, ile wniosków złożono w ciągu pierwszego miesiąca naboru.

– Informujemy, że według stanu na dzień 29 lutego 2024 r. w ramach nowego okresu rozliczeniowego liczba wniosków przyjętych do ZUS o świadczenie 800 Plus wyniosła 2,2 mln – informuje naszą redakcję biuro prasowe resortu rodziny.

Szacuje się, że świadczeniem 800 plus objętych jest ok. 6,5 mln dzieci.

Jak złożyć wniosek?

Przypomnijmy, że wnioski ws. 800 plus przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Dokumenty można złożyć na kilka sposobów.

– Pierwszym jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mZUS. Można jej używać na urządzeniach mobilnych – telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store – tłumaczy rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej banków.

W sytuacji, gdy rodzic bądź opiekun nie wypełni prawidłowo wniosku, ZUS zwróci się o poprawienie elektronicznego dokumentu w ciągu 14 dni. Wiadomość o tym, że należy poprawić lub uzupełnić wniosek rodzic otrzyma na adres mailowy oraz numer telefonu, który podany jest we wniosku.

