Niedziela pod znakiem prac serwisowych w bankach. Klientów czekają utrudnienia

Jedynie trzy banki zaplanowały na ten weekend prace serwisowe. Tak się złożyło, że tym razem odbędą się one głównie w niedzielę.

Prace serwisowe w bankach. Już się zaczęło

Zaczęło się dziś w nocy. Od 1.00 trwa serwis kantoru banku Credit Agricole. – W weekend (9-10 marca) będziemy serwisować nasz kantor. Musimy go wyłączyć na 24 godziny. Kantor nie będzie dostępny od 1:00 w nocy w sobotę do 1:00 w nocy w niedzielę. Wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie wymienić walutę, prosimy, aby zrobili to przed planowaną niedostępnością lub po jej zakończeniu np. w niedzielę w ciągu dnia – czytamy w komunikacie Credit Agricole.

Bank podkreśla, że w czasie weekendu aplikacja, serwis CA24 eBank oraz infolinia będą dostępne.

Nieco krócej potrwają utrudnia dla klienów banku Citi Handlowy. Bank ostrzega, że w niedzielę będą miały miejsce prace serwisowe, które mogą wpłynąć na możliwość korzystania z kart. Prace potrwają od godz. 1.00 do godz. 7.00.

Z utrudnieniami w ciągu dnia muszą się w niedzielę liczyć klienci mBanku. Zaplanowane na jutro prace serwisowe wpłyną na działanie wpłatomatów. – W najbliższą niedzielę (10 marca 2024 r.) od godz. 9.00 do godz. 17.00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. Jeśli w tym czasie skorzystasz z wpłatomatu, pieniądze na Twoim koncie zostaną zaksięgowane po zakończeniu prac (po godz. 17.30) – informuje mBank.

Ostrzeżenie przed oszustami

Bank wydał również ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod mBank, którzy rozsyłają wiadomości SMS z linkiem do fałszywej strony banku. Pod pretekstem weryfikacji tożsamości nakłaniają do kliknięcia w link do strony, za pomocą której chcą wyłudzić dane klientów. – Aby nie stracić pieniędzy, nigdy nie loguj się danymi do banku na takich stronach. Podając dane na tej stronie udostępniasz je oszustom – apeluje mBank.

