Niedziele handlowe w 2024 roku. Czy dziś zrobimy zakupy?

Na dniach minie szósta rocznica wprowadzenia ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Początkowo sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, później już tylko w ostatnią, zaś od 2020 roku obowiązuje jedynie siedem niedziel handlowych. Chodzi o ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Ponadto zakupy można zrobić w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą i dwie niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia.

Niedziele handlowe. Dziś sklepy nieczynne

To oznacza, że dziś sklepy będą zamknięte (poza wyjątkami o których za chwilę).

Na podstawie obowiązującego prawa kolejne niedziele handlowe w tym roku będą następować w terminach:

24 marca



28 kwietnia



30 czerwca



25 sierpnia



15 grudnia



22 grudnia.



Warto podkreślić, że terminy te będą obowiązywać, jeśli dotychczasowe przepisy nie ulegną modyfikacji. Scenariusz ten nie jest wykluczony w związku z wynikiem ostatnich wyborów parlamentarnych. Ugrupowania, które utworzyły rząd zapowiadały w kampanii liberalizacji ustawy o zakazie handlu w niedzielę, choć różniły się co do szczegółów. Po wyborach jednak temat ucichł, a wywodząca się z Lewicy (ugrupowanie to dość chłodno podchodzi do wszelkich zmian w tym zakresie) ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała w publicznych wypowiedziach, że zmiana ustawy nie jest prriorytetem ministerstwa.

Obowiązujący dziś zakaz handlu nie oznacza, że nigdzie nie zrobimy zakupów. W ustawie przewidziano bowiem katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie 24 marca, czyli już za dwa tygodnie. Będzie to ostatnia niedziela przed Wielkanocą.

