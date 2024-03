Gigant branży IT zamyka oddział. Pracę straci prawie 200 osób

Infosys, globalna korporacja z branży IT likwiduje oddział w Poznaniu. Według danych zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy, planowane jest zwolnienie 192 osób. Pracę stracą w dużej mierze specjaliści z branży finansowo-księgowej, głównie kobiety, w tym osoby w ciąży i matki przebywające na macierzyńskim czy urlopie wychowawczym. Procesy, za które do tej pory byli odpowiedzialni poznańscy pracownicy, zostają przeniesione do konkurencyjnej firmy i będą wykonywane w Indiach.

Pracownicy w rozmowie z „Gazetą Wyborczą" nie kryją, że czują się oszukani i wykorzystani. Firma obiecywała im bowiem pracę w innych projektach, gdy okazało się, że główny klient, dla którego wykonywali usługi, zakończył z nimi działalność.

– Do 19 lutego przez cały czas pracodawca utrzymywał nas w przeświadczeniu, że mimo rezygnacji klienta znajdzie dla nas pracę w innych projektach. Zapewniał, że nigdy utrata zlecenia nie będzie wiązała się ze zwolnieniami. Przez cały ten okres musieliśmy przekazywać procesy do konkurencyjnej indyjskiej firmy – mówi jeden z pracowników.

Inny pracownik zdradził, że pytał, czy jest szansa pracować dla innych oddziałów Infosysu, gdyż praca i tak odbywa się zdalnie. Okazało się jednak, że nie ma takiej opcji.

Infosys likwiduje oddział. Komentarz przedstawiciela firmy

– Infosys BPM zakończy działalność w swoim centrum w Poznaniu ze względów biznesowych. Wszyscy pracownicy, których to dotyczy otrzymają wsparcie w zgodzie z obowiązującymi polskim prawem – mówi „Wyborczej" przedstawiciel firmy Nithya Ruth Abraham.

Infosys to globalna korporacja z branży IT założona w 1981 r. przez indyjskiego miliardera, NR Narayana Murthy. Na całym świecie zatrudnia ponad 300 tys. osób. W Polsce działa od 2007 r. Oddział w Poznaniu uruchomiony został w 2020 roku. Poza stolicą Wielkopolski Infosys ma swoją spółkę również w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Elblągu.

