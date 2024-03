Prace serwisowe w bankach. Trudny weekend dla klientów

O ile w poprzedni weekend prace serwisowe miały miejsce w zaledwie czterech bankach, tak tym razem z utrudnieniami muszą liczyć się klienci aż 13 instytucji.

Prace serwisowe. Zacznie się dziś wieczorem

Zacznie się już dziś wieczorem. Od godziny 22.00 rozpoczną się prace serwisowe w BOŚ Banku. Ich zakończenie planowane jest na sobotę na 19.00. To oznacza, że przez blisko cały dzień nie będą dostępne: bankowość internetowa, bankowość mobilna, usługa MojeID oraz TeleBOŚ.

Również dziś, tyle że o 23.30 rozpocznie się przerwa techniczna w VeloBanku. W tym wypadku jednak utrudnienia potrwają krócej, bo zakończą się w sobotę ok. 8.30. W tym czasie nie będzie można zalogować się do bankowości elektronicznej i mobilnej. Nie będzie możliwe również wysłanie przelewu i korzystanie z Blika. Utrudnione mogą być również płatności online kartą.

Sobota i niedziela upłynie pod znakiem przerw dla klientów ING Banku Śląskiego. W godzinach 8.00 – 20.00 – niedostępny moduł Makler w bankowości internetowej banku. W nocy z soboty na niedzielę (0.30 – 3.00) ograniczone będzie działanie aplikacji mobilnej i bankowości elektronicznej (klienci będą mogli wyłącznie sprawdzić stan konta i wykonać zwykły przelew internetowy). W niedzielę (0.00 – 12.00) klientów czekają utrudnienia w przelewach natychmiastowych oraz w przelewach na telefon Blik z ING Banku Śląskiego do PKO BP, co ma związek z pracami serwisowymi po stronie PKO BP.

Kilka banków zaplanowało prace serwisowe w nocy z soboty na niedzielę. Chodzi m.in. o Alior Bank. W godzinach 22.00 – 6.00 nie będą dostępne aplikacja mobilna banku oraz bankowość elektroniczna.

W podobnych godzinach (23.00-6.00) przerwę planuje Santander Bank Polska. Nie będzie można w tym czasie zalogować się zarówno do bankowości internetowej, jak i aplikacji mobilnej.

W godzinach 23.00 – 10.00 przerwa techniczna czeka klientów Credit Agricole. W tym czasie nie będzie można korzystać z serwisu CA24 (eBank mobilny, tekstowy), automatycznego serwisu telefonicznego IVR, płatności internetowych Przelew Online, Blika. Ograniczone działanie będą miały wpłatomaty (wpłata zostanie zaksięgowana po zakończeniu prac) oraz infolinia (będzie można tylko zastrzec kartę). SMS-y o transakcjach kartą nie będą w tym czasie docierały.

Prace serwisowe w nocy z soboty na niedzielę przeprowadzi też Santander Consumer Bank. Od godziny 21.00 do 2.00 nie będa działały bankowość internetowa oraz bankowość mobilna instytucji.

Z kolei w godzinach 0.00-7.00 z utudnieniami muszą liczyć się klienci Banku Millennium. W tym czasie nie będą mogli korzystać z aplikacji mobilnej oraz bankowości elektronicznej (Millenet).

Utrudnienia dla klientów PKO BP

Niedogodności nie ominą również klientów największego polskiego banku, czyli PKP BP. W niedzielę w godzinach 0.00 – 12.00 nie będą oni mogli korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes, funkcji otwartej bankowości (Open Banking), funkcji wielowalutowej dla karty do konta oraz płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO”. W podanych godzinach aplikacja iPKO Biznes mobile nie będzie dostępna, z kolei aplikacją IKO będzie można wypłacać pieniądze z bankomatów oraz płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą usługi Blik. Autoryzacja 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko przez SMS i PIN do karty.

Niedziela upłynie pod znakiem przerw dla klientów Banku Pocztowego. W zwiazku z tym w godzinach 2.00 – 7.00 nie będą mieli możliwości pobrania danych karty w bankowości elektronicznej, w tym kodu CVC2. Ponadto klienci muszą liczyć się z brakiem możliwości zamówienia karty wirtualnej w trybie online, oraz wstrzymaniem możliwości wykonywania transakcji 3D-Secure wymagających uwierzytelnienia poprzez podanie kodu wysyłanego przez SMS.

Na tym nie koniec, bo w godzinach 3.00 – 7.00 wystąpi brak możliwości przyłączania kart do portfeli cyfrowych, a w nocy z niedzieli na poniedziałek (20.00 – 2.00) będą utrudnienia w dostępie do usług banku, w tym do wniosków o otwarcie Konta w Porządku, kont firmowych oraz obsłudze formularzy kontaktowych.

W niedzielę prace serwisowe zaplanował także Nest Bank, Toyota Bank oraz Volkswagen Bank. W pierwszym przypadku utrudnienia potrwają od godziny 0.30 do 2.00. W tym czasie bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą działały w ograniczonym zakresie. W trakcie przerwy nie będzie można skorzystać z Blika oraz zlecić, ale i otrzymać przelewu natychmiastowego. Toyota Bank zaplanował natomiast przerwę w godzinach 2.00 – 11.00. W ciągu tych dziewięciu godzin mogą pojawić się problemy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego, wyciągów, usług tzw. szybkich płatności, autoryzacji płatności kartowych, a także powiadomień SMS.W Volkswagen Banku prace serwisowe odbędą się w godzinach 20.00-22.00. Utrudniony wówczas będzie dostęp do rachunków i kart płatniczych. Klienci musza liczyć się też z wystąpieniem problemów z bankowością elektroniczną, aplikacją mobilną i płatnościami w internecie.

Czytaj też:

Lokaty na pół roku. Ponad 7 proc., ale pod dwoma warunkamiCzytaj też:

Niska inflacja skłoni RPP do obniżki stóp procentowych? Członek gremium zabrał głos