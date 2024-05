Lokaty kwartalne. Spore przetasowania w rankingu

Serwis Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o lokaty kwartalne. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja w zestawieniu.

Lokaty kwartalne. Powyżej 6 proc. w trzech bankach

Na pozycję lidera rankingu wraca Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, choć proponowane oprocentowanie nie zmieniło się i podobnie jak przed miesiącem wynosi 6,50 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty należy być posiadaczem konta w instytucji. Co istotne, w wypadku tej lokaty nie ma wyznaczonego górnego limitu wpłat.

Na drugim miejscu – po awansie z trzeciego – znalazł się NOWYdepozyt 3M Gwarantowany, proponowany przez Bank Nowy. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 6,20 proc. rocznie. Oferta ta skierowana jest dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy. Wpłacać można do 100 000 zł.

Podium lokat na trzy miesiące zamyka lider rankingu sprzed miesiąca, czyli Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku. Proponowane oprocentowanie wynosi obecnie 6,10 proc. w skali roku, podczas gdy w kwietniu było to 7,20 proc. By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta w banku. Maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł. Oszczędności wpłacone do tego banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów. Lokata dla Ciebie to ostatnia oferta z oprocentowaniem powyżej 6 proc.

Oprocentowanie na poziomie 6 proc. proponuje Bank Millennium na lokacie „Lubię to Polecam”. Propozycja ta znalazła się na czwartej pozycji zestawienia, po awansie z piątego. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w banku, którzy skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki, a także do nowych klientów, którzy otworzą ROR z polecania i spełnią dodatkowe warunki. Chodzi tu o wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta. Maksymalna kwota wpłaty na lokatę to 25 000 zł.

Na piątej pozycji uplasowały się ex aequo ekstraLOKATA 3M od banku PBS w Poznaniu i Lokata Plus z oferty Toyota Banku. Proponowane oprocentowanie to 5,70 proc.

