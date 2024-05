Gdzie najtańsze zakupy? Biedronka niedługo cieszyła się pozycją lidera

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w kwietniu br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 2,43 zł i wyniosła 295,30 zł. Wzrost cen odnotowano w siedmiu sieciach, a w pozostałych sześciu ceny badanych produktów były niższe niż w marcu. Dodatkowo w aż dziewięciu sieciach średnie ceny koszyków wyniosły więcej niż 300 zł.

Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Lidl (12,22 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Kaufland (7,02 proc). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 8 na 13 analizowanych sieci. Największy wzrost cen koszyka odnotowano podobnie jak przed miesiącem w sieci Lidl, w której średnia cena koszyka w kwietniu br. była wyższa o 55,27 zł niż w 2023 roku (wzrost o 21,21 proc.). Natomiast spadek cen zaobserwowano w sklepach: Kaufland (10 proc.), Selgros Cash & Carry (5,89 proc.), Auchan (5,14 proc.), Dino (1,07 proc.) i E.Leclerc (0,36 proc.). Średnia wartość koszyka zakupowego zdrożała rok do roku o zaledwie 0,93 proc. z 292,58 zł w kwietniu zeszłego roku do 295,30 zł w kwietniu br.

Auchan wyprzedził Biedronkę

– Analiza kwietniowych danych w badanych przez nas sieciach handlowych potwierdziła to, co przewidywali nasi eksperci oraz ekonomiści. Mimo wielu akcji promocyjnych wprowadzonych przez sklepy na początku kwietnia, klienci zauważyli i odczuli wzrost cen części produktów spowodowany zmianą stawki podatku VAT. W gąszczu ofert i okazji sieciom handlowym udało się zrealizować swój cel, czyli zapewnić konsumentów, że przynajmniej część produktów utrzymała swoje ceny a przez to zbudować zainteresowanie ofertą i zachęcić do zakupów. Obecnie widzimy powolny wzrost wartości codziennych zakupów, ponieważ inflacja nadal utrzymuje tendencję wzrostową. Nie zmieni się to w najbliższych miesiącach. Za sprawą spodziewanych wzrostów cen energii oraz z uwagi na niewystarczającą liczbę pracowników sezonowych przewidujemy, że ceny warzyw, owoców oraz innych, podstawowych produktów nadal będą rosnąć – komentuje Zbigniew Sierocki, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Z kwietniowego badania wynika, że na pozycję lidera najniższych cen wróciła sieć Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency w tej sieci wyniósł 227,37 zł. Na drugie miejsce spadła Biedronka, gdzie średni koszt koszyka to 254,58 zł (przed miesiącem było to 229,03 zł). Podium zamyka Kaufland (274,28 zł). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w kwietniu odnotowano w sieci Intermarché, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 322,12 zł.

