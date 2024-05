NBP znów kupuje złoto. O ile zwiększyły się rezerwy?

Jak wynika z bazy danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), bank centralny zwiększył w kwietniu zasoby złota do 11682 mln uncji. Ostatni raz NBP zwiększy zasoby kruszcu w listopadzie zeszłego roku. Po tamtym zakupie suma wynosiła 11,532 mln uncji (przekładało się to na ok. 358,7 ton złota), podczas gdy w październiku było to ok. 10,930 mln uncji. Jak zauważa serwis Interia.pl, do skarbca banku centralnego trafiło w poprzednim miesiącu ok. 5 ton kruszcu.

NBP nabywa złoto. Rekordowy 2023 r.

Listopad był ósmym miesiącem z rzędu, w którym NBP zwiększał swoje rezerwy złota. Zaczęło się w kwietniu, gdy bank centralny dokonał zakupu niespełna 15 ton kruszcu, co było pierwszym istotnym zwiększeniem jego stanu rezerw od 2019 roku. Łącznie w 2023 roku bank centralny zdecydował się na zakup ok. 130 ton kruszcu, rekordową sumę w skali roku.

We wspomnianym 2019 roku NBP wykazał się znakomitym wyczuciem rynku, kupując sto ton złota po ok. 1350 dolarów za uncję. Na początku 2022 roku prezes Adam Glapiński zadeklarował, że bank centralny dokupi 100 ton złota. Dane pozyskane przez Bankier.pl wskazywały jednak, że na koniec listopada 2022 roku NBP deklarował posiadanie 7,352 mln uncji złota, czyli tyle samo co na początku zeszłego roku oraz nieznacznie (tj. o 70 tys. uncji) mniej niż na koniec roku 2021. Brak aktywności NBP w tej kwestii zaskakiwał, gdyż 2022 rok stał pod znakiem zmasowanych zakupów kruszcu ze strony innych banków centralnych. W tamtym roku dokonały one największych zakupów złota od przynajmniej 55 lat, zwiększając swoje rezerwy o 1 135,7 ton.

NBP ma w planach zwiększenie udziału złota do 20 proc. całości rezerw walutowych. Ma to nastąpić do 2025 roku.

