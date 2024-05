Wicepremier o przyszłości CPK. „Decyzja na dniach"

Wicepremier, a zarazem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem środowych „Faktów po Faktach" w TVN 24. Rozmowa poświęcona była m.in. dzisiejszemu wystąpieniu szefa MON w Sejmie, podczas którego przedstawił on informację o stanie bezpieczeństwa państwa.

Kosiniak-Kamysz odniósł się do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który po wystąpieniu wicepremiera przyznał, że odczuwa pewien „niedosyt", zwracając uwagę, że nie został poruszony temat Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Kosiniak-Kamysz o przyszłości CPK

– To była sprawa bezpieczeństwa, trzech filarów: armia, siła w sojuszach, wspólnota społeczna – podkreślił wicepremier, dodając, że w sprawie CPK „będzie decyzja" i poznamy ją „na dniach".

Dopytywany czy decyzji w sprawie przyszłości CPK możemy spodziewać się jeszcze w maju, szef MON odpowiedział, że „nie chce składać deklaracji, bo to premier będzie z ministrami ogłaszał zakończenie audytu, oceny ryzyka i szans".

– Co do zasady my rozwijamy infrastrukturalnie Polskę – podkreślił Kosiniak-Kamysz. – Czekamy na ten finał, zaręczam, że będzie pozytywny – dodał.

Dopytywany, co to oznacza, wicepremier odpowiedział: „pozytywny dla rozwoju Polski".

Z opublikowanego na początku maja sondażu agencji SW Research dla „Wprost" wynika, że nieco ponad połowa Polaków to entuzjaści CPK. Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem projekt budowy CPK powinien być kontynuowany?", twierdząco odpowiedziało 53 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 23 proc. respondentów, a 24 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

