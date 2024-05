Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2024 r. GUS podał oficjalne dane

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, sprzedaż detaliczna w kwietniu wyniosła 4,3 proc. w ujęciu rocznym. Jest to znaczący spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy to wskaźnik osiągnął poziom 6,1 proc. rok do roku.

Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2024 r.

GUS poinformował, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2024 roku była wyższa o 4,1 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej (wobec spadku o 7,3 proc. w kwietniu 2023 roku). W porównaniu z marcem 2024 roku odnotowano spadek sprzedaży detalicznej o 1,8 proc. Z kolei w okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. sprzedaż wzrosła o 5,0 proc. w ujęciu rocznym (wobec spadku o 4,8 proc. w 2023 roku).

W kwietniu 2024 roku największy wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z kwietniem 2023 roku odnotowały następujące grupy: "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (o 33,8 proc.), "pozostałe" (o 29,7 proc.), oraz "paliwa stałe, ciekłe, gazowe" (o 11,9 proc.). Natomiast przedsiębiorstwa z grupy o największym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem, czyli "żywność, napoje i wyroby tytoniowe", zanotowały spadek o 6,8 proc. Był on po części spowodowany wcześniejszą datą Świąt Wielkanocnych w 2024 roku.

Wyzwania dla polskiej gospodarki

Opublikowane dane wskazują na pewne wyzwania, przed którymi stoi polski rynek detaliczny. Spadek dynamiki sprzedaży może być sygnałem dla przedsiębiorców i analityków ekonomicznych do uważniejszego monitorowania trendów konsumenckich i podejmowania działań mających na celu stymulację popytu.

GUS regularnie publikuje dane makroekonomiczne, które są kluczowe dla oceny stanu gospodarki oraz podejmowania decyzji przez inwestorów, przedsiębiorców i decydentów politycznych. Najnowszy raport jest zatem istotnym źródłem informacji, które będą miały wpływ na dalsze prognozy i strategie ekonomiczne.

