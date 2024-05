Działki, mieszkania, ale też kombajny. Tego dorobili się byli rządzący w PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za dwa tygodnie. Wyłonią one eurodeputowanych, którzy będą pełnili mandat w latach 2024-2029. Nim jednak to nastąpi, przyglądamy się oświadczeniom majątkowym europosłów kończącej się kadencji. Wybraliśmy po jednym oświadczeniu polityka z każdej partii, który przed laty pełnił istotną funkcję państwową.

Co posiada Beata Szydło?

Poprzednie wybory europejskie zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a rekordzistą pod względem zdobytych głosów okazała się była premier Beata Szydło (zagłosowało na nią ponad pół miliona wyborców).

Z opublikowanego oświadczenia majątkowego wynika, że szefowa rządu w latach 2015-2017 posiada oszczędności w kwocie ponad 30,5 tys. zł i 135 tys. 286 euro. Szydło ma dwa samochody – Ssang Yong Korando z 2011 roku, który wycenia na 25 tys. zł, a także Audi Q3 z 2021 roku, którego wartość to 180 tys. zł. Była premier ma też dom o powierzchni 246 metrów kwadratowych (wyceniony na 400 tys. zł) oraz użytyki rolne 1,1189 ha (wyceniona na 300 tys. zł).

Beata Szydło za dwa tygodnie będzie ubiegać się o przedłużenie europoselskiego mandatu. Takich planów nie ma natomiast inny były szef rządu. Jerzy Buzek bo o nim mowa żegna się z Parlamentem Europejskim po 20 latach. Z oświadczenia majątkowego 84-letniego polityka wynika, że posiada on oszczędności w kwocie 17,5 tys. zł i 151 tys. euro. Ponadto eurodeputowany wykazał „inne dochody" w łącznej kwocie 167,5 tys. zł. Buzek jest właścicielem dwóch mieszkań o powierzchni 89 metrów kwadratowych i 29 metrów kwadratowych, o wartości odpowiednio 1,5 mln zł oraz 650 tys. zł. Wśród składników o wartości powyżej 10 tys. zł wykazał samochód Laguna oraz zegarek Tag Heuer.

Jak prezentuje się majątek innego byłego premiera Marka Belki? Szef rządu w latach 2004-2005, a w późniejszym okresie m.in. prezes NBP ma oszczędności w kwocie 138 tys. zł, a także 90 tys. dolarów i ok. 245 tys. euro. Ponadto europoseł posiada papiery wartościowe na łączną kwotę ok. 600 tys. zł.

Belka ma 305-metrowy dom o wartości 1,2 mln zł i 66-metrowe mieszkanie o wartości 503 tys. zł. W ubiegłym roku polityk osiągnął dochód z tytułu działalności gospodarczej w wysokości 122 tys. zł oraz ponad 231,5 tys. zł z tytułu bycie członkiem rady nadzorczej. 72-letni polityk pobiera również emeryturę z ZUS w wysokości ponad 131 tys. zł, jak również ponad 33 tys. dolarów z tytułu pracy w ONZ (po odejściu ze stanowiska premiera był sekretarzem wykonawczym Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych), a także w MFW (nim został szefem banku centralnego był dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Belka posiada też zegarek wart 33 tys. zł.

Kombajny i traktory

Wśród polityków, którzy żegnają się w tym roku z Parlamentem Europejskim jest również Jarosław Kalinowski, przed laty prezes PSL i wicepremier w rządzie Leszka Millera. Kalinowski pełnił mandat europosła od 15 lat. Z ostatniego oświadczenia majątkowego wynika, że polityk posiada pół miliona złotych oszczędności, oraz 90 tys. euro. Były wicepremier ma dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych, którego wartość szacuje na 550 tys. zł, 50-metrowe mieszkanie również o wartości 550 tys. zł, a także gospodarstwo rolne o powierzchni 18,24 ha (wartość 1,3 mln zł) i działkę rekreacyjną z domkiem (działka – 1600 metrów kwadratowych, dom – 30 metrów kwadratowych) o wartości 70 tys. zł. Z tytułu dopłat bezpośrednich Kalinowski pobrał w zeszłym roku 25 tys. zł. Wśród składników o wartości powyżej 10 tys. zł były szef ludowców wskazał m.in. Toyotę Yaris z 2022 roku, Skodę KodiaQ z 2021 roku, ale też kombajn Claass avero z 2014 roku czy traktor Deutz-Fahr z 2009 roku.

