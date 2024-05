Ten problem trapi młodych Polaków. Wyróżniamy się w świecie

Na potrzeby raportu firmy doradczej Deloitte „2024 Gen Z and Millennial Survey” przeprowadzono badanie na próbie niemal 30 tys. respondentów z krajów Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Europy (w tym Polski), Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Przedstawiciele pokolenia Z to osoby urodzone między styczniem 1995 roku a grudniem 2005 roku, natomiast millenialsi to urodzeni między styczniem 1983 roku a grudniem 1994 roku.

Koszty życia trapią młodych

Badanie pokazuje, że młodzi Polacy są bardziej pesymistycznie nastawieni do swojej przyszłości finansowej niż ogół badanych. Blisko połowa przedstawicieli pokolenia Z i millenialsów z naszego kraju (46 i 44 proc.) nie ukrywa, że martwi się kosztami życia. Twórcy dokumentu zwracają uwagę, że Polacy różnią się pod tym względem od swoich rówieśników z innych państw, których kondycja portfela również martwi, ale w mniejszym stopniu (przyznaje to 40 proc. millenialsów i 34 proc. „zetek” na świecie).

Poprawy w zakresie budżetu domowego spodziewa się 45 proc. „zetek” i jedynie co trzeci millenials (28 proc.), czyli o odpowiednio 3 i 12 pkt proc. mniej niż respondenci ze wszystkich krajów.

Powyższe obawy – jak wskazują twórcy raportu – negatywnie wpływają na dobrostan młodych Polaków. Do odczuwania ciągłego lub częstego stresu przyznaje się w Polsce jedna trzecia millenialsów (31 proc.) i blisko 40 proc. „zetek", a swoją kondycję psychiczną pozytywnie ocenia odpowiednio 45 i 50 proc. przedstawicieli tych grup.

Co młodych stresuje w pracy?

Negatywnie na samopoczucie badanych wpływa również praca. Połowa respondentów wskazała, że stresuje ich m.in. brak wsparcia i uznania, praca po godzinach i zbyt mała ilość czasu na wykonanie zadań. Choć pierwszym krokiem do rozwiązania problemów organizacyjnych jest rozmowa z przełożonym, to takie posunięcie uważa za komfortowe jedynie połowa młodych Polaków.

Podobnie jak w innych krajach, ponad 70 proc. młodych Polaków wskazuje, że obecna praca daje im poczucie sensu. Niższe niż globalne wyniki odnotowano natomiast jeżeli chodzi o satysfakcję ze zbieżności wartości pracodawcy z własnymi. W Polsce swoje zadowolenie w tej kwestii deklaruje 64 proc. pokolenia Z i 60 proc. millenialsów, czyli o odpowiednio 7 i 12 pkt proc. mniej niż ogół badanych.

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety między 24 listopada 2023 r. a 11 marca 2024 r. wśród 14 468 osób z pokolenia Z i 8 373 milenialsów (łącznie 22 841 respondentów) z krajów Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (w tym także Polski), Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Ankieta została przeprowadzona za pomocą internetowego, samodzielnie wypełnianego wywiadu. Polscy respondenci stanowili 3,5 proc. ogółu badanych (301 przedstawicieli pokolenia Z i 200 millenialsów).

