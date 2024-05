Czy 2 czerwca jest niedzielą handlowa? Tu będzie można zrobić zakupy

Dla wielu Polaków trwa właśnie długi weekend. Z powodu minionego Bożego Ciała, które wypadało w czwartek, niektórzy przedłużyli urlop również o piątek i cieszą się czteroma dniami wolnego. Choć w środę sklepy były otwarte dłużej i dało się zrobić spore zapasy, to przed poniedziałkiem może nam zabraknąć niektórych świeżych rzeczy. Czy będzie szansa kupić je 2 czerwca?

Niedziele handlowa 2024. Czy 2 czerwca zrobimy zakupy?

Na czerwiec 2024 roku zaplanowano jedną niedzielę handlową, jednak nie wypada ona 2., a dopiero w ostatni weekend tego miesiąca. Oznacza to, że w najbliższych dniach zakupy w większości sklepów zrobimy najpóźniej do soboty. Zamknięte będą Lidle, Biedronki i galerie handlowe. Mimo to najdziemy punkty, z których skorzystamy bez żadnego problemu.

Warto pamiętać, że obecna sytuacja związana z zakazem handlu w niedzielę może się niebawem zmienić. Po tym jak partią PiS odeszła od władzy, nowi rządzący planują złagodzenie restrykcyjnych przepisów. Zmiany mają prowadzić do zwiększenia liczby niedziel handlowych – pierwszej i trzeciej w miesiącu oraz podwojenia wynagrodzenia za pracę w ten dzień.

Zakaz handlu w niedzielę. Tu zrobisz zakupy 2 czerwca

W niedzielę objętą zakazem handlu zakupy można zrobić tylko w placówkach wyznaczonych w przepisach. Prawo dopuszcza otwarcie sklepu pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel albo najbliżsi członkowie rodziny, którzy nie będą na tym zarabiać. Z tej formy korzystają głównie sklepy sieci Żabka, Carrefour Express, a także wiele punktów monopolowych. Mimo zakazów większość towarów spożywczych znajdziemy w każdą niedzielę m.in. na stacjach benzynowych – ich sklepy działają bez żadnych limitów.

Co jeszcze może być otwarte w niedzielę niehandlową? 2 czerwca bez problemu mogą przyjąć nas m.in. apteki, punty gastronomiczne, kwiaciarnie, placówki pocztowe, sklepy na dworach czy lotniskach. Do galerii handlowej też wejdziemy, jednak skorzystamy głównie kin, siłowni czy restauracji.

