Ranking lokat miesięcznych. Wicelider zmniejszył oprocentowanie

Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem lokat miesięcznych. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu.

Liderem zestawienia pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie na tej lokacie podobnie jak przed miesiącem wynosi 7 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy wcześniej założą rachunek depozytowy. Na lokatę można maksymalnie wpłacać 10 000 zł.

Lokaty miesięczne. Bank Millennium zmniejszył oprocentowanie

Pozycję wicelidera utrzymała Lokata Urodzinowa od Banku Millennium, mimo, że w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła obniżka oprocentowania – z 6 do 5,50 proc. rocznie. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystania z oferty. Jest ona skierowana dla posiadaczy konta w banku. Dostępna jest jednak przez 30 dni od dnia urodzin klienta. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł. Oferta dostępna jest w aplikacji mobilnej.

Podium zamyka Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. W tym wypadku oprocentowanie nie zmieniło się i nadal wynosi 5 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty trzeba posiadać konto osobiste w banku. Co istotne, nie ma górnego limitu wpłat.

Kolejne propozycje, które znalazły się w pierwszej piątce zstawienia miesięcznych lokat zawierają oprocentowanie poniżej 5 proc. Stawkę 4,90 proc. proponuje Toyota Bank na Lokacie Plus. Na oprocentowanie 4,75 proc. mogą liczyć klienci BFF Banking Group na Lokacie Facto.

