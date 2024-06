Sanatorium szybciej i za darmo? Nowe propozycje w Sejmie

Posłowie z Parlamentarnego Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, Mundurowej Służby Zdrowia, Rehabilitacji i Gmin Uzdrowiskowych debatują nad zmianami w leczeniu sanatoryjnym. Swoimi rekomendacjami w tej kwestii podzieliła się Aleksandra Sędziak, konsultantka krajowa w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. O szczegółach pisze „Fakt".

Sędziak postuluje m.in. przyspieszenie wyjazdu do sanatoriów na skierowanie z NFZ. Obecnie lekarz może wystawić skierowanie na turnus dopiero po upływie 12 miesięcy od powrotu z poprzedniego leczenia, nie można jednak wyjeżdżać częściej jednak niż raz na 18 miesięcy. Konsultant proponuje skrócenie „karencji" do sześciu miesięcy, a sam wyjazd mógłby być możliwy raz na rok.

Dla kogo sanatorium za darmo?

Inna propozycja zakłada zwolnienie z opłat za zakwaterowanie w sanatorium osób w wieku 75 plus. W tej chwili stawki określa Ministerstwo Zdrowia, zależą one od sezonu i rodzaju pokoju (z wyższą opłatą należy się liczyć w sezonie letnim i przy wyborze pokoju jednoosobowego). Z danych, które przytacza gazeta wynika, że za trzytygodniowy turnus trzeba obecnie zapłacić od 280 do blisko 860 zł. Gdyby propozycja konsultant zyskała akcpetację, wówczas seniorzy w wieku 75 plus opłacaliby jedynie koszty przejazdy do uzdrowiska.

Zmiany miałyby objąć jednak nie tylko seniorów, ale też rodziców, którzy chcieliby towarzyszyć w sanatorium swojemu dziecku. Konsultant proponuje wprowadzenie turnusów rodzinnych (dla dzieci i rodziców). Inne rozwiązanie zakłada, że za czas pobytu rodzica z dzieckiem w wieku 8-10 roku życia można uzyskać zasiłek opiekuńczy (obecnie rodzic musi wziąć urlop, by móc towarzyszyć dziecku wymagającego kuracji).

Sędziak proponuje również, by osoby pracujące na czas kuracji w uzdrowisku otrzymywały zaświadczenie o niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy i nie musiały brać w tym czasie urlopu.

Na razie nie wiadomo, czy powyższe propozycje mają szansę na wejście w życie. Posłowie podkreślają, że na razie trwa na ten temat dyskusja, a wszelkie zmiany zostaną wprowadzone w porozumieniu z branżą sanatoryjną.

