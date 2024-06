Jaka płaca minimalna w 2025 roku? Dwie opcje wchodzą w grę

Premier Donald Tusk zapowiedział dziś, że w środę rząd przedstawi propozycję wysokości płacy minimalnej na 2025 rok. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto. Za chwilę jednak się to zmieni, gdyż od lipca nastąpi wzrost do kwoty 4300 zł brutto. Przypomnijmy, że dwukrotny wzrost płacy minimalnej w tym roku wynikał z faktu, że prognozowa na inflacja przekraczała 5 proc.

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnym roku tak już nie będzie. Ministerstwo Finansów prognozuje, że inflacja w 2025 roku wyniesie 4,1 proc., co oznacza, że wrócimy do jednej podwyżki płacy minimalnej, która będzie musiała wynieść minimum 4,1 proc.

Płaca minimalna w 2025 r. Wzrost o 292 lub 325 zł

Z ustaleń serwisu Business Insider Polska wynika, że w rządzie wciąż trwa spór o wysokość podwyżki. Wynika on z faktu, że przepisy nie wskazują, od jakiej kwoty należy liczyć podwyżkę minimalnej pensji w następnym roku – czy ustalać ją od średniej wysokości najniższej pensji w całym roku (4271 zł) czy też tej obowiązującej w drugim półroczu (wspomniane 4300 zł)? Ministerstwo Finansów zamierza liczyć od wyższej kwoty i – jak wynika z informacji portalu – zaproponuje minimalne wynagrodzenie na 2025 rok na poziomie 4592 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o 292 zł, czyli o 6,8 proc. Jeszcze wyższą podwyżkę zamierza zaproponować Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort chce, by najniższa krajowa wzrosła do poziomu 4625 zł brutto, co wiązałoby się z podwyżką o 325 zł, czyli 7,5 proc.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o płacy minimalnej, rząd ma czas do połowy czerwca, by przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości pensji minimalnej na następny rok.

