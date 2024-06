Niskie ceny pomidorów wracają. Nawet 24 zł za karton

W drugiej połowie maja na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach znacząco spadły ceny zarówno pomidorów czerwonych, oraz malinowych. Cena tych pierwszych kształtowała się na poziomie 4-6 zł/kg. Nieco droższe były pomidory malinowe (6,00-7,66 zł/kg). Tymczasem jeszcze na początku kwietnia ich cena oscylowała na poziomie 8,33-13,33 zł/kg, a cena pomidorów czerwonych w zależności od jakości wahała w przedziale 7,50-12,50 zł/kg.

Majowy spadek cen był efektem podaży krajowych warzyw, co z kolei wynikało z warunków pogodowych, które sprzyjają ich dojrzewaniu. Maciej Kmera, ekspert z rynku hurtowego w Broniszach wskazywał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że taka cena „to jest w lipcu, w sierpniu, a nie w maju". W jego ocenie uprawnione było twierdzenie o „załamaniu na rynku pomidorów" dla producentów, choć jak zastrzegał sytuacja może jeszcze ulec zmianie, gdyż z powodu przymrozków początek sezonu na krajowe warzywa i owoce jest dość płynny.

Ile kosztują pomidory?

Na przełomie maja i czerwca nastąpiło odbicie i pomidory malinowe kosztowały ok. 6,00 zł/kg. Jak sytuacja wygląda teraz? Serwis warzywa.pl podaje, że obecne ceny pomidorów malinowych kształtują się w przedziale od 24,00 do 30,00 zł za karton, w którym znajduje się 6 kg. Cena wynosi więc od 4,00 do 5,00 zł/kg. Analogicznie do pomidorów malinowych spadły także ceny pomidorów czerwonych.

Portal zwraca uwagę, że przy wysokiej dostępności notowane spadki nie są tak gwałtowne, jak na początku sezonu, jednak zdecydowanie są odczuwalne przez producentów, zważywszy na stale rosnące koszty produkcji.

