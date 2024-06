Piłkarze znów dostaną premie? Jasne stanowisko ministra

Już dziś dziś o 15.00 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegra swój pierwszy mecz podczas Euro 2024. Podopieczni Michała Probierza zmierzą się z drużyną Holandii. Polscy piłkarze nie są faworytem tego spotkania, mamy również niewielkie szanse na wyjście z grupy. Jak jednak mawiał klasyk "dopóki piłka w grze".

Będą premie dla piłkarzy? Jasne stanowisko wiceministra

Na dziś nie wiemy, czy awansujemy do dalszych etapów Euro 2024. Wiadomo natomiast, że nawet w przypadku ewentualnego sukcesu premii od rządu tym razem nie będzie. Poinformował o tym w rozmowie z Polsat News Piotr Borys, wiceminister sportu.

– Nie ma nic gorszego niż to, co się wydarzyło w trakcie ostatnich mistrzostw świata. Każda rzecz, która powoduje, że wrzucane są gigantyczne pieniądze, niewypłacone premie. To wszystko tylko odrywa piłkarzy od szatni, od myślenia o zwycięstwie. (...) Największym zaszczytem dla piłkarza jest granie dla reprezentacji, a wartość przyjdzie sama, to jest przede wszystkim wartość rynkowa piłkarzy – powiedział wiceszef resortu sportu.

Brak premii nie oznacza oczywiście, że piłkarze zagrają na Euro za darmo. Sama obecność w fazie grupowej zapewnia każdej drużynie 9,25 mln euro, czyli ponad 40 mln zł. Im dalej, tym lepiej. Z danych, które przytacza Money.pl wynika, że za awans do 1/8 finału kadra otrzymuje dodatkowe 1,5 mln euro, ćwierćfinał to z kolei 2,5 mln euro, a półfinał – 4 mln euro. Za awans do finału drużyna dostanie aż 5 mln euro. Zwycięzca Euro 2024 może liczyć dodatkowo na 3 mln euro premii. W sumie związek reprezentacji, która wygra wszystkie mecze, może zainkasować od UEFA 28,25 mln euro, czyli równowartość 122 mln zł.

Euro 2024 w Niemczech rozpoczęło się w piątek 14 czerwca. Turniej zakończy się 14 lipca br. Polska po raz piąty z rzędu bierze udział w piłkarskich mistrzostwach Europy. Największy sukces odnieśliśmy w 2016 roku, kiedy to kadra Adama Nawałki awansowała do ćwierćfinału.

„Będą wyniki, będziemy rozmawiać o pieniądzach". Były szef PZPN odsłania kulisy rozmów