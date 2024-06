„Bardzo dobry interes” syndyka? Burza wokół upadłego Getin Banku. „To bałamutny argument”

Pieniądze płyną z masy upadłości do kancelarii, z kancelarii do spółki, a ze spółki do syndyka. Wygląda to na bardzo dobry interes – alarmuje adwokat Jacek Czabański. Zupełnie inaczej sprawę widzi syndyk Getin Banku Marcin Kubiczek, który mówi o „bałamutnych argumentach”.

Katastrofalną sytuację w Getin Noble Banku opisywaliśmy już w lutym 2022 roku. Kilka miesięcy później, we wrześniu, bank przestał istnieć. Powód? Trudna sytuacja finansowa i ryzyko upadłości. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał wówczas decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji. Upadłość banku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił 20 lipca 2023 roku. Na syndyka masy upadłościowej wyznaczono Marcina Kubiczka, doradcę restrukturyzacyjnego z Chorzowa, który wcześniej został syndykiem Idea Banku. Działalność Kubiczka wzbudza kontrowersje. Wirtualna Polska w czerwcu 2023 roku opisywała, jak wierzyciele i dłużnicy zarzucali syndykowi wyprowadzanie majątku ze spółek. Wiele spraw miał dostać w Sądzie Rejonowym w Opolu, gdzie syn prezes sądu pracował w powiązanej z Kubiczkiem spółce. Syndyk zarzuty odpierał, rozmówcom portalu zarzucał nieuczciwość i tłumaczył, że z prezes sądu łączą go wyłącznie stosunki zawodowe. Ministerstwo Sprawiedliwości już wtedy jednak zapowiadało, że w kancelarii Kubiczka zostanie przeprowadzony audyt, a działania podjęto „wskutek szeregu zawiadomień o nieprawidłowościach”. Teraz wątpliwości pojawiły się wokół sprawy Getin Banku Z kancelarii do spółki, a ze spółki do syndyka? Adwokat Jacek Czabański, reprezentujący kredytobiorców, alarmuje, że syndyk Kubiczek prowadzi liczone w tysiącach spory sądowe. Zamawia opinie prawne, wysyła do sądów w całym kraju wnioski o zawieszanie postępowań, składa apelacje. Prowadzenie spraw zlecił dwóm kancelariom – kancelarii adwokata Mateusza Sitnika, która mieści się pod tym samym adresem w Chorzowie, co biuro syndyka, oraz Kancelarii Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Kancelaria Rymarz, Zdort, Maruta jest z kolei jedynym akcjonariuszem zarejestrowanej w styczniu 2023 roku spółki Rymarz Zdort Maruta Kubiczek Restructuring S.A., której prezesem jest… Marcin Kubiczek. Czabański ustalił, że RZMK Restructuring S.A. miała w ubiegłym roku 200 tysięcy złotych przychodów i 744 tysiące złotych kosztów, z których zdecydowana większość (680 tysięcy złotych) pochłonęło wynagrodzenie dla osób zarządzających z tytułu umowy o świadczenie usług.