Duży bank przestanie działać w Polsce. Do zwolnienia ponad tysiąc osób

To fatalne wieści dla wielu Polaków. Ucierpią nie tylko klienci danego banku, ale przede wszystkim osoby w nich zatrudnione. Choć na przygotowanie się do nowej sytuacji jest jeszcze trochę czasu, to niepokój już bywa odczuwany. National Westminster Bank Plc to uniwersalny bank działający za granicą od 1968. Oddział w Polsce przeżywał swój duży kryzys już w 2008 r. Po raz pierwszy od tego roku szykuje się do prywatyzacji.

Zamknięcie oddziału NatWest w Polsce

„Brytyjski bank NatWest zamknie swoją działalność w Polsce do końca 2025 r”. – poinformował bank w komunikacie. „Wszyscy polscy pracownicy, około 1600 osób straci pracę” – dodawała agencja Reuters. Wiadomo też, że 45 proc. tych stanowisk zniknie na stałe, a pozostałe 55 proc. zostanie przeniesionych do dwóch oddziałów w Wielkiej Brytanii i Indiach. Tam zostaną utworzone równoważne miejsca pracy dla miejscowych.

„Około jedna trzecia pracowników odejdzie w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a reszta do końca 2025 roku” – informuje Bloomberg. Wiadomo, że firma przygotowuje się do ponownego pełnego przejścia na własność prywatną po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2008 roku. Proces ten jednak został wstrzymany z powodu wyborów w Wielkiej Brytanii, które odbędą się 4 lipca.

NatWest w Polsce. Zamknięcie biznesu z konkretnego powodu

– Decyzja banku została podjęta po zakończeniu konkretnego projektu dotyczącego przestępstw finansowych – poinformował rzecznik banku. Dodano też, że zakończenie tego projektu spowodowało szerszą weryfikację obecności banku w Polsce. Oferował on do tej pory szeroki wachlarz usług m.in. operacje bankowe, finanse, technologię, bezpieczeństwo informacji, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zarządzanie projektami, dostarczanie informacji zarządczej oraz analizy biznesowe. Teraz firma chce uprościć swoją działalność i usprawnić strukturę organizacyjną.

Dyrektor generalny NatWest Paul Thwaite powiedział w tym roku, że celem instytucji jest stanie się prostszym i bardziej wydajnym bankiem. NatWest poinformował w lutym o wzroście rocznego zysku o jedną piątą, ponieważ brytyjski sektor bankowy skorzystał na wyższych zwrotach z pożyczek dzięki rosnącym stopom procentowym. Mimo to kończy swoją działalność w Polsce na dobre.

