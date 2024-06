Ceny paliw na początku wakacji. Eksperci mają jedną radę dla kierowców

– Kierowcom wybierającym się na wakacje w końcówce czerwca zalecamy zatankowanie do pełna, bowiem analiza zmian cen hurtowych u polskich producentów paliw nie napawa optymizmem. Benzyny i olej napędowy w hurcie drożeją w rafineriach nieprzerwanie od pierwszego tygodnia czerwca i zapewne w najbliższych dniach przełoży się to na koszty tankowania. Kierowcom pozostaje zatem wypatrywanie wakacyjnych promocji, a te już zaczynają się pojawiać – piszą analitycy e-petrol.pl.

W mijającym tygodniu liderem podwyżek okazał się olej napędowy, którego cena wzrosła o blisko 3 proc., co przełożyło się na zwyżkę o 147 zł i paliwo to dziś jest sprzedawane w rafineriach po 5159,60 zł netto. Zwyżkom nie oparły się również ceny benzyn. Za 1000 litrów popularnej "95" trzeba dziś zapłacić przeciętnie 5039,60 zł netto. W skali tygodnia cena tego paliwa wzrosła o 1,3 proc. czyli o 64,80 zł na 1000 litrów. Najmniejsza zwyżka – o 0,5 proc. dotyczyła w tym tygodniu najdroższego paliwa, czyli benzyny 98-oktanowej. Paliwo to kosztuje dzisiaj przeciętnie 5509,20 zł netto. Eksperci zwracają uwagę, że poziom cen hurtowych wszystkich gatunków paliw podstawowych jest bliski średniej liczonej od początku tego roku, która dla Pb95 wynosi 5061 zł, a w przypadku diesla jest to 5167 zł.

– Na stacjach paliw w trzecim tygodniu czerwca (notowania e-petrol.pl z 19 czerwca 2024 r.) cena benzyny 95 wynosiła 6,39 zł/l (spadek o 4 grosze), tyle samo po obniżce o 6 groszy kosztował diesel (6,39 zł/l), a cena LPG ustabilizowała się na poziomie 2,67 zł/l po spadku o 2 gr. – podkreślają analitycy.

Ceny paliw w pierwszym tygodniu wakacji

W ciągu miesiąca ceny paliw podstawowych potaniały o 18-20 groszy na litrze, a cena autogazu spadła o 11 groszy. Porównując obecne koszty tankowania do cenników obowiązujących w Polsce przed rokiem, analitycy zauważają, że w przypadku LPG cena spadła o 22 grosze na litrze, za benzynę "95" obecnie płacimy 10 groszy na litrze mniej, natomiast za olej napędowy 17 groszy więcej.

Eksperci zwracają uwagę, że w ostatnim czasie występują znaczące różnice w cenach paliw, które mają charakter regionalny, zauważalne są też wyraźne dysproporcje w cenach na pylonach stacji w ramach poszczególnych miast. Dlatego analitycy zachęcają, aby przed wyjazdem na tegoroczne wakacje dobrze rozejrzeć się po okolicznych stacjach paliw, bo na jednym tankowaniu można zaoszczędzić nawet 30-40 groszy na litrze.

Jakich cen paliw możemy spodziewać się w pierwszym tygodniu wakacji? Według analityków e-petrol.pl średnia krajowa cena benzyny 95 na polskich stacjach paliw powinna mieścić się w przedziale 6,36-6,47zł za litr, a litr oleju napędowego powinien kosztować przeciętnie 6,38-6,49 zł. Z korektą cen mogą liczyć się także właściciele samochodów z instalacją gazową – za litr LPG kierowcy mogą płacić około 2,62-2,70 zł.

