Kulczyk kontra Kulczyk. Zacięty pojedynek najbogatszego rodzeństwa w Polsce

Rywalizacja między najbogatszym rodzeństwem w Polsce trwa już od lat. Chociaż tuż po śmierci Jana Kulczyka na Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost” występowali wspólnie, to trzy lata później w 2018 r. zdecydowaliśmy się ich rozdzielić. Niedługo potem pojawił się komunikat, że dobiegł końca długi i skomplikowany proces spadkowy. Testament Jana Kulczyka miał być skonstruowany bowiem tak, że choćby rodzeństwo chciało działać osobno, to nie mogło.

Testament Jana Kulczyka

Każda złotówka, każda akcja i nieruchomość miały być przez nich zarządzane wspólnie. Sebastian nie mógł sprzedać niczego bez zgody Dominiki. I na odwrót.

Kiedy prawnie udało się wszystko rozplątać, to podział majątku wyglądał w uproszczeniu tak: Sebastian przejął najważniejsze biznesy ojca, a Dominika odziedziczyła większą część gotówki.

Do tego niektóre nieruchomości oraz udziały w giełdowej Polenergii, największej prywatnej grupie energetycznej w kraju.

Sebastian Kulczyk obiera nową drogę

Przez ostatnie lata Sebastian Kulczyk z mozołem porządkował ojcowiznę. Wychodził z ryzykownych biznesów, między innymi spółek zajmujących się poszukiwaniem gazu, ropy czy metali szlachetnych w mało bezpiecznych zakątkach świata. Kilka miesięcy temu media obiegła informacja, że sprzedał również swoje udziały w Autostradzie Wielkopolskiej, którą budował jego ojciec, marząc o tym, żeby połączyć Polskę z zachodnimi krańcami Europy. Kwota transakcji miała wynieść 3 mld zł.

W zasadzie z dawnych ojcowskich biznesów został tylko Ciech. Drugi największy producent sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej oraz wiodący dostawca krzemianów w Europie. Ale i tutaj zaszły poważne zmiany.

Po pierwsze Kulczykowi udało się przekonać pozostałych akcjonariuszy do sprzedaży mu 100 proc. akcji giełdowego Ciechu. Po drugie, sam Ciech zmienił nazwę i od paru miesięcy trwa poważny rebranding, a spółka nazywa się już Qemetica.

Poza tym, biznesowo Sebastian Kulczyk skoncentrował się również na gruntownej przebudowie struktury swojego portfela. Zaczął inwestować w wiele młodych, perspektywicznych biznesów z obszaru nowych technologii.

Finansowa poduszka Dominiki Kulczyk

Dominika Kulczyk cały czas trzyma ponad 40 proc. udziałów w giełdowej Polenergii. A jej kurs akcji w ciągu roku zmalał o jedną piątą. Między innymi z tego powodu Sebastian prześcignął siostrę na liście. Dominika Kulczyk ciągle dysponuje bezpieczną finansową poduszką. To do niej miała trafić pokaźna suma gotówki, która przypadła ze sprzedaży rodzinnego, kilkuprocentowego udziału w koncernie piwowarskim SABMiller. Do tego dochodzą liczne nieruchomości w kraju i na świecie.

Jak choćby obłędna rezydencja Aberconway House położona w pobliżu londyńskiego Hyde Parku. Dominika Kulczyk zdecydowała się w zeszłym roku nieruchomość sprzedać. Nabywcą został Adar Poonawalla, indyjski biznesmen, założyciel Serum Institute of India, którego media okrzyknęły królem szczepionek. Kwota sprzedaży miała wynieść 138 mln funtów.

Była to rekordowa transakcja na londyńskim rynku nieruchomości.

Najbogatsza rodzina w Polsce

W tegorocznym wydaniu Listy 100 najbogatszych Polaków rodzeństwo dzieli od siebie, tylko lub aż, 400 mln zł. Kolejne lata pokażą, kto w biznesie odnajduje się lepiej. Czy Sebastian zwiększy zyski Qemetici, czy Dominika, stawiając wspólnie z norweskim Equinorem farmy wiatrowe na Bałtyku, wyjdzie bardziej na plus.

Jedno jest pewne.

Gdyby połączyć majątki rodzeństwa oraz ich matki, bo ona też przecież występuje na naszej liście, to w sumie rodzina Kulczyków miałaby 16,6 mld zł. Dałoby jej to trzecie miejsce na podium za Tomaszem Biernackim z Dino i Jerzym Starakiem z Polpharmy.

Michał Sołowow wypadłby wówczas z podium. Ale o najbogatszych rodzinach będziemy pisać dopiero za tydzień.

