Ceny gazu lada dzień wzrosną. URE podaje wyliczenia

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził w czwartek taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych. Nowa taryfa dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała od 1 lipca br. do 30 czerwca 2025 roku.

Wzrost cen gazu od lipca

URE podaje, że w zatwierdzonej dziś taryfie cena gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych wyniesie 239 zł/MWh. To spadek o prawie 18 proc. (z 290,97 zł/MWh) w stosunku do dotychczasowej taryfy. Ponieważ jednak do końca czerwca obowiązują przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, dla odbiorców indywidualnych od odmrożenie cen od przyszłego miesiąca oznacza wzrost średnio o 19 proc.

– Dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym rachunek za gaz kupowany od PGNiG OD, który korzysta z usług największego dystrybutora, spółki PSG, wzrośnie zatem od 1 lipca 2024 r. średnio o 20 proc. – informuje URE.

Uśrednione stawki opłat dystrybucyjnych od 1 lipca będą wynosiły: 126,69 zł/MWh dla grupy taryfowej W-1.1, 67,86 zł/MWh dla grupy W-2.1 oraz 65,23 zł/MWh dla grupy W-3.1. W porównaniu do zamrożonych stawek opłat dystrybucyjnych oznacza to wzrost średniej stawki opłaty za usługę dystrybucyjną dla gazu wysokometanowego o ok. 27 proc.

– Od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co z kolei przekłada się spadek cen gazu w obrocie hurtowym – podkreśla Rafał Gawin, prezes URE, cytowany w komunikacie.

– Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego – dodaje.

