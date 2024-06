Od poniedziałku działkowcy zapłacą więcej. Jest jednak i dobra wiadomość

Od 1 lipca, czyli już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać nowe stawki za prąd. Jak zauważa portalsamorzadowy.pl, od tego dnia zniknie mechanizm, który gwarantował działkowcom możliwość rozliczania zużycia energii według cen z 2022 roku.

Działkowców czeka podwyżka rachunków

W tamtym roku – po interwencji Polskiego Związku Działkowców (PZD) – wprowadzono przepisy chroniące rodzinne ogrody działkowe (ROD). Pierwotnie działkowcy mieli być traktowani prawie jak podmioty komercyjne, jednak dzięki temu mechanizmowi działkowcy do tej pory nie odczuli aż tak gwałtownego wzrostu cen prądu, a tym samym wzrostu kosztów utrzymania swoich ogrodów.

– W odniesieniu do ogrodów działkowych, gdzie pobór energii odbywa się zbiorowo (tj. istnieje jeden główny licznik, a rozliczenia są dokonywane na podstawie podliczników), obowiązywała zasada, że na każdą działkę przypadało 250 kWh. Na przykład, jeśli ogród działkowy składał się ze 100 działek, oznaczało to limit 250 kWh na działkę, co dawało łącznie 25 000 kWh. Ogród rozliczał się za taką ilość energii według zamrożonej ceny. Mechanizm ten obowiązywał przez cały 2023 rok – tłumaczy cytowany przez portal Bartłomiej Piech, dyrektor Biura Prawnego PZD.

W styczniu br. limity energii zamrożonej zostały zmniejszone o połowę. W mieszkaniach limit wynosi teraz 1500 kWh rocznie, a w ogrodach działkowych 125 kWh na działkę. Limity te obowiązują jednak tylko do końca czerwca. Po tym terminie limity zamrożonej energii nie obowiązują, a to oznacza wyższe rachunki za prąd.

Będzie wsparcie?

Działkowcy nie pozostaną jednak bez wsparcia, gdyż ustawodawca wprowadził mechanizm ceny maksymalnej dla ogrodów działkowych (na wzór cen zamrożonych z 2022 roku). Maksymalna cena energii elektrycznej wynosi 500 zł netto za megawatogodzinę.

Pomimo tych regulacji, działkowcy muszą być jednak świadomi, że cena maksymalna to tylko jedna ze składowych rachunku za prąd. Wpływ na ostateczną kwotę mają również m.in. opłaty przesyłowe czy inne dodatkowe koszty. Niemniej jednak mechanizm ceny maksymalnej stanowi istotną formę ochrony przed gwałtownym wzrostem kosztów energii.

