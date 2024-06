Ceny paliw. Trudny początek wakacji dla kierowców

Eksperci e-petrol.pl zwracają uwagę, że rosnące od początku czerwca notowania ropy naftowej zaczynają przekładać się na sytuację na stacjach paliw. Początek wakacji przyniósł pierwsze od dwóch miesięcy podwyżki cen przy dystrybutorach.

– W hurcie paliwa drożeją od dłuższego czasu, ale w ostatnich dniach czerwca dynamika podwyżek nieco wyhamowała. Benzyna 95-oktanowa jest aktualnie średnio wyceniana na 5072,40 zł/metr sześcienny. W porównaniu do poprzedniego piątku jej cena wzrosła o 32,80 zł. Olej napędowy w rafineriach na przestrzeni tygodnia podrożał o niecałą złotówkę i średnia cena metra sześciennego tego paliwa to dzisiaj 5160,40 zł. W przypadku diesla wrażenie robi jednak skala zmiany zanotowana od początku miesiąca – w tym okresie w hurcie podrożał on aż o 225 złotych – piszą analitycy.

– Detaliczny rynek paliw w ostatnich tygodniach funkcjonował w oderwaniu od cenowych trendów w hurcie. Pomimo rosnących notowań paliw w rafineriach na stacjach obserwowaliśmy obniżki. Taki rozdźwięk nie może jednak trwać wiecznie i w tym tygodniu kierowcy musieli zmierzyć się z rynkowymi realiami, sięgając głębiej do kieszeni – dodają.

Ceny paliw. Co nas czeka na początku lipca?

O 10 groszy podrożał olej napędowy i średnia cena tego paliwa, która wynosi 6,49 zł/l, jest taka sama jak na początku czerwca. Popularna „95" kosztuje 6,46 zł/l i jest o 7 groszy droższa niż przed tygodniem. Pierwszy raz od lutego br. podrożał autogaz. Zmiana jest jednak niewielka, bo jednogroszowa – za litr tego paliwa płaci się 2,68 zł.

Jakich cen możemy spodziewać się w pierwszym tygodniu lipca? Prognoza analityków e-petrol.pl zakłada dalszy wzrost cen. Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to:

6,45-6,56 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,



6,46-6,59 zł/l dla diesla,



2,65-2,72 zł/l dla autogazu.



Kierowcom na pocieszenie pozostają uruchamiane przez kolejne sieci stacji wakacyjne rabaty, które w zauważalny sposób mogą pomóc ograniczyć wydatki na tankowanie. Promocje na poszczególnych stacjach ruszają od dziś.

Ceny paliw na stacjach. Droższy początek wakacji

