Woda w Żabce za 15 groszy. Trzeba zrobić jedną rzecz

Żabka rozpoczęła testowanie w kilku placówkach nowych urządzeń. Chodzi o refillomaty, umożliwiające klientom napełnianie wielorazowych butelek wodą.

Refillomaty – jak podaje serwis dlahandlu.pl – oferują wodę w czterech wariantach: schłodzoną, niegazowaną, lekko gazowaną oraz gazowaną. Koszt dolania 0,5 litra wody wynosi zaledwie 15 groszy. Aby skorzystać z usługi, klient musi przynieść swoją wielorazową butelkę, zakupić dolewkę wody przy kasie i napełnić butelkę przy specjalnym dyspenserze.

Żabka o nowym rozwiązaniu

Biuro prasowe Żabki podkreśla, że wprowadzenie refillomatów jest częścią szerszej strategii sieci, mającej na celu promowanie wykorzystywania wielorazowych opakowań. – To krok w stronę zrównoważonego rozwoju, który nie tylko wspiera ekologię, ale także oferuje naszym klientom wygodną i tanią alternatywę dla wody butelkowane – wyjaśnia biuro prasowe Żabka Polska.

Jak wspomniano, na razie Żabka testuje urządzenia w kilku sklepach. Testy te mają na celu ocenę, jak nowa usługa sprawdzi się w praktyce i czy zostanie wprowadzona na stałe w szerszej skali. Refillomaty to również odpowiedź Żabki na potrzeby zmieniającego się rynku oraz oczekiwania konsumentów dążących do zrównoważonego stylu życia. Rozwiązanie to – jak podkreśla Żabka – wpisuje się w globalne trendy walki z plastikiem jednorazowego użytku i promuje proekologiczne zachowania na co dzień.

Przed dwoma tygodniami agencja Bloomberg podała, że CVC Capital Partners zamierza jesienią zadebiutować z Żabką Polska na giełdzie. Prognozowana wycena spółki wynosi od 7,5 do 8 mld dolarów. CVC Capital Partners nabyło Żabkę od Mid Europa Partners w 2017 roku. Obecnie pod szyldem Żabka funkcjonuje w Polsce ponad 10 tys. sklepów.

