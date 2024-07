Lokaty bankowe na pół roku. „Ósemka" to już przeszłość

Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na pół roku. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty na pół roku. Jest nowy lider rankingu

W stosunku do poprzedniej edycji zestawienia zmienił się lider zestawienia. Na jego czele – po awansie z drugiego miejsca – znalazła się lokata Nest Lokata Witaj z oferty Nest Banku, gdzie oprocentowanie podobnie jak przed miesiącem wynosi 7,10 proc. rocznie. Nie zmieniły się natomiast warunki za sprawą których można skorzystać z oferty. Zainteresowani muszą założyć konto i zapewniać wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł, a także wykonać co najmniej trzy transakcje (przelew lub płatności kartą, lub płatność Blik) każdego miesiąca konta z listy podanej przez bank. Wymagane jest również wyrażenie zgód marketingowych. Maksymalna kwota wpłaty to 25 tys. zł.

Przypomnijmy, że przed miesiącem zwycięzcą zestawienia była Lokata Powitalna od Credit Agricole z oprocentowaniem na poziomie 8 proc. w skali roku. Tym razem bank uplasował się pod koniec dziesiątki rankingu z Lokatą na Nowe Środki, gdzie oprocentowanie wynosi 4,50 proc.

Znacznie wyżej, bo na drugim miejscu debiutuje Lokata Powitalna, którą proponuje Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie wynosi 7 proc. w skali roku. Stawka ta obowiązuje przez maksymalnie 6 miesięcy po spełnieniu warunków, którymi są:

wyrażenie zgód marketingowych,



zapewnienie wpływu na konto w wysokości min. 5000 zł (od czwartego okresu promocyjnego zapewnienie salda w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego w wysokości min. 5000 zł),



dokonanie min. trzech transakcji kartą w poprzednim okresie rozliczeniowym na kwotę nie niższą niż 1000 zł.



Oferta skierowana jest dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Na Lokatę Powitalną maksymalnie można wpłacać 200 tys. zł.

Na trzeciej pozycji – po awansie z piątej – uplasowała się Lokata dla Ciebie proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Lokata ta odnotowała skok w ranking dzięki podniesieniu oprocentowania z 6,10 do 6,50 proc. w skali roku. W tym wypadku również maksymalna kwota wpłaty to 200 tys. zł. Jedyny warunek uprawniający do skorzystania z oferty to posiadanie konta osobistego.

Podobnie jak przed miesiącem tuż za podium zestawienia znalazła się Lokata Plus od Toyota Banku (6,30 proc.). Piąte miejsce zajęła natomiast Promocyjna Lokata Facto, proponowana przez BFF Banking Group (5,50 proc.).

Czytaj też:

Oto najlepsze kwartalne lokaty bankowe. U lidera rankingu można nieźle zarobićCzytaj też:

Lokaty bankowe na rok. Jest zdecydowany lider rankingu