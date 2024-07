Wielkie obniżki w Rossmannie. Zapłacimy nawet 120 zł mniej

W ciągu najbliższego tygodnia klienci Rossmanna mogą liczyć na szereg atrakcyjnych obniżek. O szczegółach informuje serwis Biznes Info.

Obniżki w Rossmannie

Do kolejnego poniedziałku (22 lipca) w popularnej drogerii o wiele taniej kupimy m.in. krem przeciwsłoneczny do twarzy z SPF 50, Nivea Sun UV-Face Sensitive. Cena kremu została obniżona z dotychczasowych 47,99 zł/50 ml do 33,99 zł. O 10 zł – z 34,99 zł do 24,99 zł – spadła cena łagodzącego żelu aloesowego. O taką samą kwotę Rossmann obniżył również cenę odżywczego mleczka do ciała Nivea – spadek z dotychczasowych 29,99 zł/400 ml do 19,99 zł. Tyle samo zapłacimy za enzymatyczny krem do ciała Tołpa, tyle że w tym wypadku obniżka była nieco wyższa, gdyż wcześniejsza cena to 32,99 zł.

Znacząca obniżka dotyczy też ceny wody toaletowej dla kobiet Cacharel. Jej obecna cena to 94,99 zł/30 ml, podczas gdy wcześniej kosztowała 164,99 zł, co oznacza spadek o 70 zł. Jeszcze więcej zaoszczędzą panowie. Rossmann obniżył bowiem aż o 120 zł (z 219,99 zł/100 ml do 99,99 zł) cenę wody toaletowej dla mężczyzn Davidoff. Spadła również cena wody toaletowej dla mężczyzn Jaguar. Kosztuje ona teraz 71,99 zł/100 ml, wcześniej zaś trzeba było za nią zapłacić 119,99 zł.

Atrakcyjne ceny dotyczą również takich produktów jak m.in. woda micelarna Dermika (kosztuje tylko 16,99 zł/400 ml), płyn micelarny z witaminą C marki Garnier (14,99 zł/400 ml), szampon do włosów Syoss (13,99 zł), pianka do mycia twarzy Isana (7,49 zł/165 ml), czy tonik pielęgnacyjny Isana (4,49 zł/200 ml.).

Rossmann traci konkurenta

Jak niedawno informowaliśmy, Rossmann traci nad Wisłą konkurenta. Chodzi o sieć drogerii Kontigo, która zdecydowała o zamknięciu siedmiu swoich sklepów stacjonarnych.

Kontigo zadebiutowało na polskim rynku przed dekadą. Jak zauważa Radio Eska, sieć zasłynęła z indywidualnego podejścia do klienta — obsługa pomagała w doborze produktów, można było przetestować wiele kosmetyków, zrobić makijaż i na tej podstawie podjąć decyzję o zakupie.

