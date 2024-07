Waloryzacja rent i emerytur w 2025 r. Jakich podwyżek mogą spodziewać się seniorzy?

Do wykazu prac rządu trafił projekt rozporządzenia w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Rada Ministrów proponuje, by świadczenia wzrosły w 2025 roku o tyle, ile wynosi ustawowe minimum. Z rządowych prognoz wynika, że wzrost wypłacanych rent i emerytur wyniesie co najmniej 6,78 proc. W tym roku było to 12,12 proc.

Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wylicza się, biorąc średnioroczny wskaźnik inflacji w poprzednim roku i zwiększając go o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Tym samym ostateczny poziom waloryzacji świadczeń będzie znany na początku przyszłego roku, gdy Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi dane dotyczące inflacji, jak i wynagrodzeń.

Waloryzacja rent i emerytur 2025. Ile wyniesie minimalna emerytura?

Zakładając jednak, że emerytury i renty wzrosłyby o wspomniane 6,78 proc., minimalna emerytura zostałaby w marcu 2025 roku podniesiona z dotychczasowych 1780,96 zł do 1901,71 zł brutto. To oznaczałoby wzrost o ponad 120 zł. Taka byłaby też kwota 13. emerytury i „czternastki" (w tym wypadku byłaby to wyjściowa kwota, gdyż świadczenie to wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury osobom, których regularna emerytura nie przekracza 2900 zł brutto).

Wysokość waloryzacji emerytur i rent jest corocznie przedmiotem negocjacji rządu z partnerami społecznymi w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS). Jak przypomina Money.pl, podczas lipcowych konsultacji nie udało się wypracować porozumienia w tej sprawie. Jeśli do uzgodnienia nie dojdzie, wówczas rząd ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość waloryzacji.

Nie można wykluczyć, że w przyszłym roku przeprowadzone zostaną dwie waloryzacje rent i emerytur. Dojdzie do tego jeśli inflacja za pierwsze półrocze przekroczy 5 proc. „Fakt" przypomina, że zgodnie z projekcją Narodowego Banku Polskiego (NBP), ceny w 2025 roku mają wzrosnąć o 5,2 proc., przy czym najszybszy wzrost miałby nastąpić właśnie w pierwszej połowie roku. W takiej sytuacji seniorzy będą mogli liczyć na drugą waloryzację. Podwyżki najprawdopodobniej nastąpiłyby jesienią.

