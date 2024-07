Wysokość płacy minimalnej zależna od regionu? Polacy sceptyczni

Wraz z początkiem tego miesiąca płaca minimalna wzrosła z poziomu 4242 zł do 4300 zł brutto. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej, co ma związek z wysoką inflacją. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, w przypadku inflacji przekraczającej 5 proc., płacę minimalną zwiększa się dwa razy w roku: w styczniu i w lipcu. Kolejna podwyżka najniższej krajowej nastąpi na początku 2025 roku. Rząd proponuje wzrost do poziomu 4626 zł brutto.

Co jakiś czas w polskiej debacie publicznej pojawia się propozycja wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej. Zwolennikiem tego rozwiązania był Adam Abramowicz, do niedawna Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W 2022 roku Abramowicz zaproponował, by zróżnicować wysokość najniższej pensji w zależności od miejsca zamieszkania, a dokładniej mówiąc od warunków ekonomicznych panujących w danych regionie Polski. – Dzisiaj mamy rynek pracownika, więc nie ma potrzeby, aby minimalne wynagrodzenie było kształtowane w zależności od danego regionu – tak do propozycji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw odniosła się Marlena Maląg, ówczesna ministra rodziny i polityki społecznej.

Orędownicy regionalizacji płacy minimalnej uważają, że w Polsce występuje zbyt duże zróżnicowanie w kosztach utrzymania oraz wysokości wynagrodzenia wewnątrz województw. W ich ocenie regionalizacja przyczyniłaby się m.in. do redukcji bezrobocia w najbiedniejszych rejonach kraju, czy pobudzenia przedsiębiorczości w regionach biedniejszych.

– Poprzez częste i znaczące podnoszenie kwoty płacy minimalnej pracodawcy w biedniejszych regionach mogą nie być w stanie utrzymać tej samej liczby pracowników, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – podkreślano w raporcie „Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce – Rozważania".

Czy wysokość płacy minimalnej powinna być uzależniona od regionu?

Jak do regionalizacji płacy minimalnej podchodzą Polacy? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost". Okazuje się, że większość z nas jest w tej kwestii sceptyczna. Na pytanie: „Czy wysokość płacy minimalnej w Polsce powinna być uzależniona od regionu?" aż 66,1 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie". Na „tak" było jedynie 21 proc. respondentów, a niespełna 13 proc. nie ma w tej sprawie zdania.