Tak banki zniechęcają do korzystania z gotówki. Nawet 12 zł za wypłatę środków

W Polsce z roku na rok rośnie liczba transakcji bezgotówkowych. Wszystko wskazuje na to, że posunięcia poszczególnych banków umocnią ten trend. Chodzi o wprowadzanie opłat za konkretne transakcje, w tym wypłacanie gotówki z bankomatu nienależącego do danego banku.

Od sierpnia wejdą w życie zmiany zmiany w taryfie prowizji i opłat dla klientów PKO BP. Jak podaje serwis telepolis.pl, w największym polskim banku zdrożeją wpłaty gotówkowe w formie otwartej we wpłatomatach banku, wzrosną też ceny prowadzenia firmowych rachunków, przewidziano też wyższe opłaty za operacje gotówkowe. Dla klientów, którym nie odpowiadają nowe warunki, bank przewidział 14-dniowy okres na wypowiedzenie umowy od daty powiadomienia o zmianach. W przypadku braku wypowiedzenia, nowa taryfa zacznie obowiązywać automatycznie od 1 sierpnia br.

Banki podnoszą opłaty. 12 zł za wypłatę gotówki

PKO BP, to nie jedyny bank, który wprowadzi zmiany w cenniku. BNP Paribas zapowiedział wprowadzenie opłat za pobieranie gotówki z bankomatów Euronetu – 5-7 zł opłaty. Na tym jednak nie koniec, gdyż instytucja planuje też podnieść ceny za wypłaty w placówce – z 10 zł do 12 zł.

Banki tłumaczą podniesienie cen wzrostem kosztów utrzymania i obsługi bankomatów. Jak zauważa jednak serwis, wprowadzenie opłat można również postrzegać jako część większej strategii, mającej zachęcić klientów do korzystania z alternatywnych, bardziej nowoczesnych form płatności.

Przypomnijmy, że pod koniec maja br. Rada Unii Europejskiej przyjęła przepisy zakładające m.in. ograniczenie płatności gotówkowych. Gdy stroną transakcji będzie przedsiębiorca, to płatności gotówkowe będą możliwe jedynie do kwoty 10 tys. euro (ok. 43 tys. zł). Wprowadzona zostanie również obowiązkowa weryfikacja klienta przy wydatkach powyżej 3 tys. euro (ok. 13 tys. zł). Państwa członkowskie mają trzy lata na dostosowanie się do nowych przepisów.

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko 70 proc. Polaków nie byłoby skłonnych zrezygnować z używania gotówki na rzecz wyłącznie płatności bezgotówkowych. Gotowość do płacenia wyłącznie bezgotówkowo deklaruje niespełna 23 proc. Pozostałe 8 proc. nie ma zdania.

