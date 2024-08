Polacy nie chcą regionalizacji płacy minimalnej. Mamy komentarz resortu pracy

Co jakiś czas w polskiej debacie publicznej pojawia się propozycja wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej. Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że zbyt duże zróżnicowanie w kosztach utrzymania oraz wysokości wynagrodzenia wewnątrz województw. W ich ocenie regionalizacja przyczyniłaby się m.in. do redukcji bezrobocia w najbiedniejszych rejonach kraju, czy pobudzenia przedsiębiorczości w regionach biedniejszych.

Tymczasem jak wynika z przeprowadzonego przed tygodniem sondażu agencji SW Research dla „Wprost" do koncepcji tej sceptycznie podchodzą Polacy. Na pytanie: „Czy wysokość płacy minimalnej w Polsce powinna być uzależniona od regionu?" aż 66,1 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie". Na „tak" było jedynie 21 proc. respondentów, a niespełna 13 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Polacy nie chcą regionalizacji płacy minimalnej. Resort pracy komentuje

O komentarz do naszego sondażu zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort nie odniósł się do pytania, czy w najbliższej przyszłości planowano wprowadzenie regionalizacji płacy minimalnej. Ministerstwo przyznaje natomiast, że pracuje nad projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 10 października 2002 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z późn. zm.).

– Wprowadzane zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby wdrożenia do polskiego porządku prawnego regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 33). Projekt ustawy został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC62 – informuje „Wprost" biuro prasowe resortu pracy.

Zgodnie z zapisami unijnej dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka "orientacyjnych wartości referencyjnych". Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym).

Tymczasem z najnowszego rozporządzenia rządu wynika, że płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie z dotychczasowych 4300 zł do 4626 zł brutto.

