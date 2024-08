Zwolnienia u giganta. Znamy sytuację polskich zakładów

Wiosną tego roku koncern Unilever ogłosił plan redukcji etatów. Zwolnienia mają na celu poprawę wyników oraz ożywienia wzrostu przychodów firmy. Do 2025 roku gigant z branży dóbr konsumpcyjnych chce zwolnić aż jedną trzecią wszystkich stanowisk biurowych w Europie.

Szacuje się, że pracę straci ok. 3,2 tys. osób. Nie wiadomo jeszcze w jakim stopniu zwolnienia obejmą Polskę.

Unilever w Polsce od 33 lat

Unilever jest obecny w naszym kraju od 1991 roku, to otwarto fabrykę kosmetyków w Bydgoszczy. – Obecnie zatrudniamy blisko 3000 osób w całym kraju. Produkty z naszych fabryk w Poznaniu, Bydgoszczy i Baninie k. Gdańska trafiają na rodzimy rynek, ale też do kilkudziesięciu krajów w Europie i na całym świecie. Eksportujemy m.in. do Niemiec, Francji, Węgier, Holandii, a także do Australii, Argentyny, Brazylii, USA czy Kanady – czytamy na stronie internetowej spółki.

Z danych, które przytacza serwis dlahandlu.pl wynika, że Unilever Polska S.A. zakończyła zeszły rok z zyskiem netto na poziomie 55 mln zł, wobec 70 mln zł w 2022 roku. Spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 154 mln zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne i wyniosły 154 mln zł. W 2023 roku spółka odnotowała wzrost obrotów o 15 proc.

Sytuacja finansowa oddziałów w Polsce

Jak wyglądała sytuacja w poszczególnych oddziałach? Unilever Poznań odnotował w roku ubiegłym znaczący spadek wolumenu (o 11 proc.) w porównaniu z rokiem 2022. (w największym stopniu dotyczył on produkcji dressingów i wyrobów suchych). Firma tłumaczyła to podwyżkami cen, które wpłynęły na zauważalny spadek zakupów konsumentów.

Spadek produkcji o 12 proc. odnotował w 2023 roku względem roku 2022 Unilever Banino. Był to efekt mniejszego zapotrzebowania na produkty fabryki przez finalnych odbiorców oraz niskiego poziomu preprodukcji na kolejny rok. Budżet fabryki wyniósł 29,5 mln euro, czyli o 33 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2022. Mimo ogólnego spadku wolumenu produkcji, przychody z działalności podstawowej fabryki wzrosły o 19 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Nieznaczny, bo 1 proc. spadek produkcji odnotował w zeszłym roku – w porównaniu do roku wcześniejszego – Unilever Bydgoszcz. Wynikało to przede wszystkim ze zmiany asortymentu i produkcji mniejszych tonażowo produktów (dezodorantów w sztyfcie). Najbardziej znaczący spadek odnotowano w kategorii kostek toaletowych i produktów do pielęgnacji włosów.

Czytaj też:

Oto 25 największych producentów żywności w Polsce. „Padł rekord”Czytaj też:

Jedna z największych kopalni zostanie zlikwidowana. Co z pracownikami?