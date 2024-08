Przeciętne wynagrodzenie w Polsce spadło. Niepokojące dane GUS

W piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale tego roku. – Główny Urząd Statystyczny informuje, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2024 r. wyniosło 8038,41 zł – czytamy w komunikacie GUS.

Przeciętne wynagrodzenie spadło

To oznacza, że w ujęciu kwartał do kwartału przeciętne wynagrodzenie w Polsce spadło. W połowie maja GUS podał, że średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale tego roku wyniosło 8147,38 zł, co oznaczało wzrost o 14,4 proc. rok do roku. Z kolei w drugim kwartale ubiegłego roku przeciętna płaca wynosiła 7 005,76 zł.

W całym 2023 roku średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 7155,48 zł, co z kolei oznaczało wzrost o 12 proc. w ujęciu rocznym. W 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6346,15 zł, a rok wcześniej było to 5662,53 zł.

W lipcu GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu br. 8144,83 zł. To o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W maju przeciętna miesięczna płaca wyniosła 7999,69 zł, co oznaczało wzrost o 11,4 proc. względem maja 2023 roku.

Dane te dotyczą podmiotów zatrudniających co najmniej dziesięć osób.

W lipcu nastąpił drugi w tym roku wzrost płacy minimalnej. Najniższa krajowa wzrosła z dotychczasowych 4242 zł brutto do poziomu 4300 zł. Druga podwyżka ma związek z wysoką inflacją (zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, w przypadku inflacji przekraczającej 5 proc., najniższa krajowa zwiększa się dwa razy w roku: w styczniu i właśnie w lipcu). Rząd proponuje, by minimalne wynagrodzenie wzrosło wraz z początkiem przyszłego roku do kwoty 4626 zł brutto, co oznaczałoby wzrost o 326 zł.

