„Drukować potwierdzenie?” Gigant wprowadza ważne zmiany

Mało który klient zapytany o chęć otrzymania potwierdzenia płatności za zakupy w sklepie wyciąga rękę po ten kawałek papieru. W niewielu przypadkach jest do czegokolwiek potrzebny, więc ląduje w koszu. W niektórych kasach samoobsługowych potwierdzenia są drukowane automatycznie, co tylko niepotrzebnie zwiększa ogromną i bez tego ilość śmieci. To się wkrótce może skończyć: Mastercard wprowadza zmiany w punktach handlowych, potwierdzenie płatności będzie wydawane tylko na wyraźne życzenie.

Mastercard chce się wycofać z drukowanych potwierdzeń płatności

Typowy hipermarket zużywa rocznie około 10,6 tysiąca rolek papieru na wydruki potwierdzeń. W związku z tym firma wprowadza nowy standard płatności, w którym wyeliminowany zostanie obowiązek drukowania potwierdzeń.

Sprzedawcy nie będą musieli już automatycznie oferować klientom wydruków, a kopie mogą być przechowywane cyfrowo – informuje serwis „Bankier”.

– Wykorzystujemy technologię, aby wspierać zrównoważoną gospodarkę i promować wybory korzystne dla środowiska – powiedziała Marta Życińska, dyrektorka polskiego oddziału Mastercard Europe.

E-paragony w Biedronce

Może powoli już czas, abyśmy pożegnali się także z paragonami za zakupy? Te wydawane są obowiązkowo – klient może ich nie zabrać, ale sprzedawca ma obowiązek wydrukowania paragonu i wręczenia go klientowi. Niewydanie paragonu może się zakończyć nałożeniem na sklep mandatu – i tak się dzieje, gdy kontrolerzy skarbówki stwierdzą naruszenie. Tłumaczenie o roztargnieniu czy nieumiejętności korzystania z kasy fiskalnej („pracuję tu dopiero pierwszy dzień”) nie dają taryfy ulgowej.

Pod koniec lipca Biedronka zapowiedziała, że wprowadzi paragony fiskalne w wersji cyfrowej. Skorzystają z nich klienci używający kart i aplikacji mobilnej Moja Biedronka.



„Od 23.07 Biedronka udostępni klientom korzystającym z karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej Biedronka możliwość korzystania z usługi e-paragonów fiskalnych. Przy założeniu, że klienci używający karty Moja Biedronka/aplikacji mobilnej Biedronka, skorzystają z nowej funkcji dostępnej w ich sklepach – oszczędność papieru paragonowego może wynieść nawet 75 tysięcy kilometrów rocznie. Dzięki nowemu rozwiązaniu podatkowo wiążące potwierdzenie zakupów trafi na konto użytkownika na stronie moja.biedronka.pl i do aplikacji, zamiast na wydruk przy kasie” – czytamy w komunikacie sieci.

