Drużyny piłkarskiej Ekstraklasy na kartach płatniczych PKO BP. „Jedyny taki produkt na rynku„

PKO Bank Polski jako partner tytularny rozgrywek Ekstraklasy, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom kibiców, którzy swoje oddanie i wsparcie dla ulubionych klubów, chcieliby wyrazić również poza boiskiem. W ramach współpracy banku i drużyn z Ekstraklasy, klienci mają do wyboru kartę płatniczą z grafikami odnoszącymi się do każdego z 18 klubów.

Kluby Ekstraklasy na kartach płatniczych PKO BP

Projekty kart płatniczych z emblematami klubów Ekstraklasy przygotowały same kluby we współpracy z bankiem. Pierwsze piłkarskie karty płatnicze PKO BP trafiły do kibiców Motoru Lublin i GKS-u Katowice, które to drużyny, kolejno po 32 i 19 latach, powróciły do najwyższych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Po roku nieobecności wróciła karta z wizerunkiem Lechii Gdańsk – trzeciego z beniaminków sezonu 2024/2025 PKO Bank Polski Ekstraklasy. Nowy wizerunek kart zaproponowała też Jagiellonia Białystok z okazji zdobycia Mistrzostwa Polski w poprzednim sezonie.

Jak podkreślił Marek Radzikowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialna za Obszar Bankowości Detalicznej i Firm, oficjalna Karta Ekstraklasy to jedyny taki produkt na rynku, który jeszcze mocniej pozwala identyfikować się ze swoim ukochanym klubem.

„Dla nas to siódmy sezon zaangażowania i współpracy z najlepszą piłkarską ligą w Polsce oraz kolejna edycja nowych kart i wspólna promocja dla kibiców. Wybór wizerunku karty spoza standardowej oferty to dla naszych klientów – fanów piłki nożnej – dodatkowe rozwiązanie, z którego coraz chętniej korzystają” – wskazał Radzikowski.

Dodał, że dzięki wizerunkom klubów, karty płatnicze PKO Banku Polskiego nabierają osobistego charakteru.

W tej edycji, oprócz nowych kart beniaminków i Jagielloni Białystok, zmienione zostały wizerunki karty Cracovii oraz Pogoni Szczecin. Kolejne nowe wizerunki dla kibiców pozostałych klubów będą dostępne na początku 2025 roku, przy okazji startu rundy wiosennej rozgrywek.

Osoby, które chcą skorzystać z oferty i jednocześnie wesprzeć ulubiony klub, mogą założyć nowe konto z kartą m.in. przez stronę internetową klubu. Prowizja, którą w tym przypadku wypłaca PKO Bank Polski klubom, przeznaczona jest m.in. na rozwój, rozbudowę infrastruktury, kształcenie młodych piłkarskich talentów, innowacje sportowe lub na inne działania prorozwojowe.

Ile kosztuje karta z herbem klubu?

Obecni klienci PKO Banku Polskiego mogą zmienić wizerunek kart w serwisie transakcyjnym iPKO, aplikacji mobilnej IKO lub w oddziale. Koszt nowej karty lub jej wymiana to 14,90 zł

Od 2018 r. PKO Bank Polski współpracuje sponsorsko z Ekstraklasą S.A. W sezonie 2018/19 bank został Partnerem Głównym Ekstraklasy. Już w kolejnym – 2019/2020 PKO Bank Polski został Partnerem Tytularnym rozgrywek. I pozostaje nim do dziś. Rozpoczęty właśnie sezon będzie już szóstym z rzędu w tym charakterze. Partnerstwo Tytularne potrwa łącznie do końca sezonu 2026/2027.

